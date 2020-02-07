İnstagram'a yeni özellik

07.02.2020 09:52 - Güncelleme: 07.02.2020 09:52

Instagram, yeni özelliğiyle kullanıcılara önemli bir kolaylık sundu. Sosyal medya platformu, en sık takip edilen hesaplara ulaşmanızı sağlayacak. Bu özellik, aynı zamanda takip etmediğiniz kişileri görmenizi ve bunları hızlıca takipten çıkmanızı sağlıyor.

Instagram’a gelen yeni özellik sayesinde yalnızca en çok etkileşim kurulan hesapları değil, aynı zamanda en az etkileşime girilen hesapları da görülebilecek. Sosyal medyada çok fazla verinin paylaşıldığı günümüzde takip edilen kişileri de kontrolde tutmak çok önemli. Bu özelliğe ulaşmak için profilinizde yer alan “takip” kısmına tıklamanız yeterli.

Instagram, bu yeni özelliği daha da kolaylaştırmak için filtre sistemi de getirdi. Bu yeni sistem sayesinde hesabınızın kontrolünü çok daha kolay bir şekilde alabileceksiniz.

1 milyarı geçen kullanıcısıyla en aktif sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, bu gibi yeni özellikler getirerek kullanıcılarını memnun etmek istiyor. Sosyal medya, Hikayeler’e eklenen reklamlar başta olmak üzere reklam geliriyle para kazanıyor. Açıklanan bilgilere göre Instagram 2019’da 20 milyar dolar para kazandı. Bu para, Facebook gelirlerinin dörtte birine denk geliyor.