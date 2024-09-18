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Bilim-Teknoloji

Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren 'Teen Accounts (Genç Hesapları)' uygulamasının başlayacağını duyurdu.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor
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Instagram'dan, platformda çocuk ve gençlerin kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren "Teen Accounts"a ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu hesaplarla 16 yaş altındaki kullanıcıların, ebeveynlerinin izni olmadan mevcut tedbirleri değiştiremeyeceği ifade edilirken, hesabı kullanan çocuk ve gençlerin platformda görmek istedikleri konuları seçebileceği kaydedildi.

Instagram'ı kullanan 16 yaş altındakilerin, varsayılan ayarda "kilitli hesaplar" kullanacağına işaret edilen açıklamada, kullanıcıların mesaj ayarlarının, yalnızca takip ettikleri kişilerin mesajını alacakları şekilde kısıtlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca genç kullanıcıların, Instagram'da günde 1 saat geçirmelerinin ardından uygulamayı kapatmaları için bildirim alacağı da kaydedildi.

- EBEVEYNLER, ÇOCUKLARININ AKTİVİTELERİNİ DENETLEYEBİLECEK

Açıklamada ebeveynlerin, çocuklarının Instagram'daki bazı aktivitelerini denetleyebileceği ifade edildi. Buna göre, ebeveynler, çocuklarının günlük Instagram kullanım süresini belirleyebilecek ve 1 haftada çocuklarının kimlerle mesajlaştığını ve hesapta görüntülenen konu başlıklarını görebilecek.

Açıklamada, uygulamada hesap açan gençlerin yaşları hakkında "yalan söyleyebileceği" vurgulanırken, hesap açarken yaşlarının doğrulanması için kimlik sağlama, video ile doğrulama gibi çok adımlı yöntemler kullanılacağı ifade edildi.

Uygulamada bir yetişkinin doğum günüyle hesap açan gençlerin hesaplarının bulunması için bir teknolojinin geliştirildiğine işaret edilen açıklamada, "Teen Accounts" uygulamasının 2 ay içinde ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da ve Ocak 2025'te dünya çapında kullanıma geçmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, diğer Meta sosyal medya platformlarında da gelecek yıl "Teen Accounts"un kullanıma sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

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