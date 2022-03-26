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Bilim-Teknoloji

Instagram'dan TikTok benzeri yenilik! Devrim niteliğinde olacak

Instagram, rakibi TikTok'a benzer bir arayüz üzerinde çalışmalar yapıyor. Hikayeler çubuğunun kaldırılacağı yeni arayüz ile Instagram, kullanıcılara daha kolay bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

26 Mart 2022 Cumartesi 04:53 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 04:53
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Sosyal medya platformu Instagram, hikayeler çubuğunun kaldırılacağı yeni arayüzünü test etmeye başladı. Yeni görünümle kullanıcılara, gönderiler arasında rahat geçiş imkanı sunulacak.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, Instagram, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için yeni bir arayüz deniyor. Platform, yaptığı yeniliklerle kullanıcılarına tamamen yeni bir görünüm sağlayacak. Yeni arayüz, aynı zamanda kullanıcıların daha rahat bir kullanım deneyimi sunmasına da yardımcı olacak.

Instagram, son olarak kullanıcılarının beklediği eski kronolojik sıralama özelliğini favoriler seçeneğiyle yeniden sunmuştu. Peki Instagram'ın henüz test aşamasında olan yeni arayüzü nasıl olacak? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

INSTAGRAM, HİKAYELER ÇUBUĞUNU KALDIRACAK

Sosyal medya platformu Instagram, arayüz değişikliğini test ediyor. Sosyal medya platformları ile ilgili sık sık sızıntı haberi yapan Alessandro Paluzzi, yeni arayüzü Twitter hesabından paylaştı. Instagram, hikayeler çubuğunu kaldıracak, akışı ise tek bir pencere içerisinde gönderileri, hikayeleri ve reels videolarını gösterecek. Kullanıcılar, Hikayelere kısmına ekranın alt kısmından sola kaydırarak ulaşacak. Videolar için ise yeni bir ilerleme çubuğu bulunacak.

Instagram'ın rakibi TikTok'ta bulunan bu arayüz, iki sosyal medya platformunda da yer alan kullanıcılar için oldukça rahat olacaktır. Platformun test aşamasında olan arayüzünün tam olarak kullanıma sunulması halinde eskiye oranla daha fazla etkileşim sağlaması da bekleniyor. Çünkü TikTok'un daha çok tercih edilme nedenlerinden biri de gönderiler arasında rahat geçiş imkanı olması.

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