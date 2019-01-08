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Intel, yapay zekayı Facebook ile birlikte yapacak

Intel, bu yılın ikinci yarısında yeni bir yapay zeka çipi üretmek için Facebook ile birlikte çalıştığını duyurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD merkezli Çip üreticisi Intel, Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Şovu’nda (CES), 2019’un ikinci yarısında yeni bir yapay zeka çipi üretmek için Facebook ile iş birliği yaptığını duyurdu.
 
Geliştirilecek çipler, Intel'in yapay zeka bilgi işlem pazarının hızla büyüyen bir segmentini elinde tutma şansına sahip olmasına karşın, Nvidia Corp ve Amazon.com Inc'in Amazon Web Servisleri biriminin benzer çipleri ile rekabet edecek.
 
Intel'in bu yapay zekalı çipi, araştırmacıların algoritma olarak nitelendirdiği işlemlere yardımcı olarak bir fotoğraftaki kişilerin otomatik olarak kim olduğunu bulup fotoğraflarda etiketlenmesi gibi işlemler yapabilecek.

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