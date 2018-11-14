Intel yeni nesil 5G modemini tanıttı

Yavaş yavaş teknoloji devlerinden 5G teknolojisi ile ilgili somut adımlar atılmaya devam ediyor. Intel’de kullanıcılarına daha hızlı veri aktarımı amacıyla ilk 5G destekli XMM 8160 modemini tanıttı.

2019′un ikinci çeyreğinde üreticilere temin edeceğinin de müjdesini verdi. Bunun haricinde Intel’in yeni modemine sahip olan modellerin 2020‘nin ilk çeyreğinde piyasaya sunulacağı da özellikle belirtiliyor.

XMM 8160 5G modeminin özelliklerinden bahsedecek olursak, söz konusu modem mobil cihazlarda, bilgisayarlarda kullanılacak. 6 Gbps’ye kadar hıza ulaşabilen modem, veri aktarım hızıyla tabiri caizse bambaşka bir deneyim yaşatacak.

Piyasada hali hazırda bulunan LTE modemlerine kıyasla 3 ila 6 kat daha hızlı bir performans sergileyen XMM 8160 oldukça iddialı geliyor. Intel’in yeni modeminin sadece 5G teknolojisini desteklemediğini de belirtmekte yarar var. 5G’nin haricinde yeni modem, 4G, 3G ve 2G şebekeleri için de destek sunuyor.

Telefon üreticileri içinde birinci tercih olacağı tahmin edilen Intel XMM 8160 tek ve çoklu mod özelliği sayesinde, önceki nesil modellere kıyasla daha az enerji tüketiyor.

2019'a girerken 5G NR hakkında daha çok fazla haber duyacağız. Çok geçmeden de bu yeni bağlantı şeklinden faydalanmaya başlayacağız. Elbette 5G'nin kapılarının açılmasıyla beraber hayatımıza yalnızca akıllı telefonlarda daha yüksek indirme ve yükleme hızları değil, nesnelerin internetinden tutun da otonom teknolojisinin gelişimine kadar çok fazla alanda yeni gelişmeler girecek.