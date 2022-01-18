TRT Haber 18 Ocak 2022 Salı 09:33 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 09:33

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Tüketici Hakları Yönetmeliğinde yaptığı düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, vatandaşlar elektronik haberleşme aboneliklerini e-imza, kimlik kartı veya internet bankacılığı bilgileri ile e-Devlet üzerinden başlatabilecek.

Ayrıca vatandaşlar, gerçek zamanlı dijital görüşme ile kimlik doğrulaması yapılarak abonelik işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ONAYLAR AYRI AYRI ALINACAK

Abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, onaylar ayrı ayrı alınacak. Böylece talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek.

Artık verilen tüm onaylar çevirim içi görüntülenebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrimiçi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek.

EBEVEYNLERİN YÜKSEK FATURA MAĞDURİYETLERİ ENGELLENECEK

Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacak. Birden fazla hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkililerini sınırlandırabilecek. Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek.

BELGELERİN FOTOKOPİSİ ALINMAYACAK

Çipli kimlik kartı veya çipli pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

TAAHHÜTNAME SÜRESİ EN FAZLA 24 AY OLACAK

Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak. Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacak.

DUYURULAN HIZ SAĞLANMADIĞINDA SÖZLEŞME FESHEDİLEBİLECEK

Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek. Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, ceza ödenmeden sözleşme feshedilebilecek.

HER PAKET TEK BİR İSİMLE TANITILACAK

Vatandaşlar, düzenlemeyle birlikte e-Devlet üzerinden işletmecilerin abonelik tekliflerini karşılaştırabilecek.

Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paket tek bir isimle tanıtılacak ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek. Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı, geçmiş tarifelerin tamamı işletmecilerin web sitelerinde yer alacak.

1 YILLIK FATURA VE KULLANIM DETAYLARINA ULAŞILABİLECEK

Hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeciler tarafından yeni ücret yansıtılması durdurulacak.

Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderilecek. Aboneler son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek.