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İnternet kotan da eğlencen de bitmesin

Son yıllarda hızla gelişen ve yayılan teknoloji ile günlük hayatta yaptığımız birçok işlemi telefonlarımızdan kolaylıkla yapabilir hale geldik. Sayısız uygulamalar ile neredeyse tüm dünyanın tek bir telefona sığdığı günümüzde elbette müzik de dijital bir dünyaya taşındı. Radyodan plaklara, kasetlerden CD’lere kadar uzanan bir yolculuk ile sürekli kulağımızda yer alan müzikler, artık cebimizde her yere bizimle birlikte gelebiliyor.

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Kasetçalar ve iPod gibi ürünlerin tarihe karışmasıyla birlikte, telefonlardan müzik dinleyebilmek için birçok uygulama ortaya çıktı. Günümüzde hızla artan akıllı telefon kullanımının da etkisi ile telefonlardaki müzik uygulamaları kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Tam da bu noktada Türk Telekom’un müzik platformu olan Muud uygulaması, geniş kitlelere ulaşan zengin müzik arşivi ile karşımıza çıkıyor.
 
Rekabetin de arttığı bu ortamda, Türk Telekom’un Muud uygulaması rakiplerine göre kullanıcılarına oldukça özgün farklılıklar sunuyor. Arka planda çalışma özelliği sayesinde müzik keyfini kesintisiz yaşayabileceğiniz Muud ile geniş ve güncel Türkçe içeriğe sahip oluyorsunuz. Ayrıca Türk Telekom mobil müşterileri için Muud uygulamasını kullanmak internet kotalarından da harcamıyor. Çevrim dışıyken de sınırsız dinleme imkanınız bulunuyor.
 
Muud ile sevdiğiniz müziklerden favori müzik listesi oluşturabilir, modunuza göre istediğiniz listeyi dinleyebilirsiniz. Üstelik özgürce ve reklamsız dinleme olanağı ile bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Her zaman ve her yerden cepten ve web’den listelerinize erişebilir ve düzenleme yapabilirsiniz. Albüm ve haberlerin yanı sıra dinlediğiniz şarkıları da Twitter ve Facebook gibi sosyal medya sitelerinde paylaşma imkanı sağlayan Muud, yıllar önce kullandığımız MSN uygulamasına da nostaljik bir gönderme yapıyor.
 
Muud uygulamasını Android telefon kullanıcıları Google Play üzerinden; iPhone, iPad ve iPod Touch kullananıcıları ise App Store’dan indirebilirler.
 

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