İnternet üzerinden gelen iş teklifleri için önemli uyarı

DHA 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:18 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 18:15

İnternet üzerinden vatandaşları tuzağa düşürerek kişisel verileri ele geçirmenin ve para çarpmanın yollarını arayan dolandırıcıların son taktiği, evden çalışmayı vadeden yüksek maaşlı sahte iş ilanları oldu. Pandemi sürecinde Türkiye'de günlük internet kullanımının dünya ortalamasının 1 saat üzerinde olması siber dolandırıcıların iştahını kabarttı. Türk insanının ortalama 7 saat 57 dakikasını internet başında geçirmesi üzerine pandemi koşullarına uygun cazip iş tekliflerini sosyal medyadan ya da i-mail üzerinden vatandaşlara dolandırıcıların rahatlıkla gönderebilmesine imkan yarattı.

'HER GELEN İŞ TEKLİFİNE KANMAYIN'

İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kutluhan Erol, pandemi sürecinde bütün dünyada siber dolandırıcılığın arttığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı:

"Yurt dışında internet üzerinden yapılan siber dolandırıcılık adeta bir enstitü haline geldi. Ülkemizde de pandemi döneminde vatandaşların internet üzerinde vakit geçirmesinin artması üzerine siber dolandırıcıların tuzağına düştüğünü duyuyoruz. Bunun için alınması gereken önlemler var. İnsanlar, inanmak istedikleri şeylere daha rahat kapılabiliyor. İş konusunda da benzer bir durum var. Öncelikle böyle bir i-mail geldiğinde, 'ayrıntılar' kısmı kontrol edilmeli. Böylelikle mailin hangi yollardan geçerek ulaştığı görülebilir. Bu tarz ilanların çoğunda, yüksek maaşlı iş teklif edilir. Durup dururken bir iş teklifi olduğunda şüpheyle yaklaşılmalı. Bazen de dolandırıcılar, ücret belirtmeden form doldurulmasını isteyebilir, kimlik numaranızı ya da aile içindeki kişilere ilişkin kimlik bilgilerine ulaşmak isteyebilir. Her platformda, form doldurarak ya da bilgiler paylaşılarak hayale kapılmamak ve kanmamak gerekiyor. Hatta yurt dışında, kişisel verileri içeren videoların talep edildiği bile oluyor."

'YAZIM HATALARINA DİKKAT EDİN'

İnternet üzerinde çok fazla vakit geçirdiğimiz bu günlerde vatandaşların siber dolandırıcılar tarafından kandırılma riskinin de arttığını hatırlatan Dr. Erol, "İş teklifi gelen kurumun internet sitesini mutlaka ziyaret edin. Ufak bir araştırma yapın. Sahte iş ilanlarında, genellikle 'kısa sürede çalışmaya başlamanın mümkün olduğu' belirtilir. Unutmayın ki kimse, daha önce görüşmediği bir kişiyi, 3-5 günde işe almaz. Bu tarz ilanlarda, genellikle işin içeriğine ilişkin detaylı bilgiler yer almaz, alıcının ismi de belirtilmez. Toplu i-mail tarzında iletilebilir. İşle ilgili bir talep varsa, firmanın kendi web sitesinde de yer alacaktır. Gelen içeriklerin yazım kurallarına da dikkat edilmeli. İfade ve yazım hatası göze çarparsa, içeriğin dikkate alınmaması gerektiğiyle ilgili önemli bir ipucu olabilir. Bu tarz mailler, yurt dışı kaynaklı da olabiliyor" diyerek dikkat edilmesi gereken konuların altını çizdi.