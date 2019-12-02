İnternetteki dip tehlike! Deepfake görüntüler

Çinli yetkililer, yapay zekayla değiştirilen görüntüleri yayımlayan internet sitelerini ve uygulamalarını yasaklayan yeni kanunlar yayımladı. Çin Siber Uzay İdaresi’nin (CAC) cuma günü duyurduğu yönetmelik, çevrimiçi video haberlerinin hem sağlayıcıları hem de okuyucularının derin öğrenme ve sanal gerçeklik teknolojilerini kullanmasını yasaklıyor. Kurumun açıklamasına göre yönetmelik, bu yöntemle oluşturulan sahte haberlerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Reuters’ta yer alan habere göre yasa, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Siber Uzay İdaresi’nin websitesinde yayımlanan açıklamada kurallara uymayanların suç işlemiş olacağı belirtilse de uygulanacak cezalara dair ayrıntılı bilgi verilmedi. Deepfake teknolojisi, bir kişinin dudak hareketleri ve mimiklerini öğrenmek için daha önceki görüntülerinden yararlanıyor

HAK İHLAL EDİLİYOR

Açıklamada ayrıca, kişilerin söylemediği sözlerin söylenmiş gibi yansıtılmasına neden olan ve yapay zeka kullanarak epey gerçekçi videolar oluşturan deepfake teknolojisinin tehlikeleri vurgulandı. Sitede yer alan basın açıklamasının dökümünde, deepfake teknolojisinin “ulusal güvenliği tehlikeye atabileceği, sosyal istikrarı ve düzeni bozabileceği, başkalarının meşru haklarını ihlal edebileceği” ifade edildi. Çin’in en üst düzey yasama organı, deepfake teknolojisini yasaklamayı düşündüğünü daha önce de dile getirmişti. Öte yandan Çin, deepfake videolarını yasaklayan ilk ülke olmadı. Geçen ay Kaliforniya eyaletinin yöneticisi Gavin Newsom, benzer bir mevzuatı imzalamıştı. Mevzuatın deepfake teknolojisiyle ve kişilerin rızası dışında oluşturulan pornografik içerikleri yasaklayacağı duyurulmuştu.