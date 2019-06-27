İOS 13 ne zaman hangi telefonlara gelecek? İOS 13 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir?

‘İOS 13 ne zaman hangi telefonlara gelecek? İOS 13 ne zaman çıkacak? İOS 13’ün özellikleri nelerdir? İOS 13 iPhone kullanıcılarına hangi yenilikleri sağlayacak?’ sorularına iPhone kullanıcıları tarafından arama motorlarında yanıt aranıyor. Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte iPhone 6, iPhone 6 Pro modelleri de Apple'ın güncelleme listesinden çıkarılmış oluyor. iOS 13 güncellemesinin bu cihazlara yüklenebilmesi söz konusu olmayacak. iOS 13 beta sürümünü indiren kullanıcılar, işletim sisteminin yeni sürümünü deneyimleme şansına sahip. iOS 13'ün planlanan tarihte bir değişiklik olmadığı taktirde en geç Ekim ayı içinde kullanıcıların cihazlarına sunulması bekleniyor. Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek. İOS 13 ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgiler haberimizin ayrıntılarında…

İOS 13 NE ZAMAN GELECEK?

Apple yetkilileri tarafından iOS 13'ün tam sürümünün Eylül ayında kullanılacağı bildirildi. Bazı iPhone kullanıcıları, iOS 13 güncellemesini yapamayacak. iOS 13 güncellemesini alabilecek modeller şöyle:

İOS 13 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

iOS 13 güncelleme desteğine sahip modeller ise şöyle:

– iPhone Xs

– iPhone Xs Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

İPHONE 6 GÜNCELLEME PROGRAMINDAN ÇIKARILDI

Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte iPhone 6, iPhone 6 Pro modelleri de Apple'ın güncelleme listesinden çıkarılmış oluyor. iOS 13 güncellemesinin bu cihazlara yüklenebilmesi söz konusu olmayacak.

BETA SÜRÜM İLE ERKEN KULLANIM MÜMKÜN

iOS 13 beta sürümünü indiren kullanıcılar, işletim sisteminin yeni sürümünü deneyimleme şansına sahip. Bunun için Apple Beta Software Program'ına kaydolmak yeterli. Ancak henüz beta sürümünde olmasından dolayı test sürecinin devam ettiğini ve bir dizi performans ve teknik sorunun bu sürümde yer alabileceğini de unutmamak gerekiyor.

İOS 13 BETA İPHONE'LARA NASIL YÜKLENİR?

iPhone'ununuzdaki Safari'den Apple Beta Software Programı'nın internet sitesine girin. Ardından Apple ID'nizle sisteme kayıt olun.Bu işlemden sonra yüklemenin başlaması için iOS sekmesinin altında yer alan “Enroll Your Devices” yazısına tıklayın.

Sonrasında karşınıza "Install Profile" kısmı çıkacak. Buradan ise “Download Profile” yazısına tıklamanız gerekiyor. Yükleme tamamlandıktan sonra ise iPhone'nuzda yeni bir profil bulunduğunu söyleyen bir bildirim karşınıza çıkacak. Gerekli izni verdiğinizde ise profil yüklenmeye başlayacak.

Profilin yüklenmesinin ardından tek yapmanız gereken ise Ayarlar> Genel> Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmek. iOS 13 Public Beta yüklenmeye hazır bir şekilde Yazılım Güncellemesi kısmında yer alacak.

Bu sürümü yükleyecek olan kullanıcılar sistemin tamamen güncellenmediğini unutmamalı. Tam güncelleme almayan bu beta sürümü bir çok hatanın olmasına neden olabilir. Bu nedenle kullanıcıların mutlaka var olan sürümü yedeklemesi gerekiyor.

İOS 13 İPHONE KULLANICILARINA HANGİ YENİLİKLERİ GETİRECEK?

Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.

iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.

Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan iOS 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek.

Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan güç harcayacak; daha az göz yoracak. Bu modun saate duyarlı olacağı düşünülürken, kullanıcılar manuel olarak da gece moduna geçiş yapabilecek.