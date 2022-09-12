iOS 16 güncellemesiyle birlikte telefonlara ve cihazlara birçok yenilik getirecek. Apple lansmanında iOS 16, destekleyen modellerde indirmeye sunulacak. iOS 15 alan iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE modelleri İOS 16 güncellemesi alamayacak. Buna göre İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? İşte detaylar...

İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 16, bugün itibarıyla iPhone kullanıcıları tarafından indirilmeye sunulacak. iOS 16 güncellemesi 12 Eylül 2022 saat 20:00 civarında gelmesi bekleniyor.

İOS 16 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

CHİP'in haberine göre iOS 16 güncellemesi, iPhone 8 ve sonraki modellere gelecek.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 1 Pro Max

iPhone SE (2020) ve iPhone SE (2022)

İOS 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

- iOS 16 ile kilit ekranı daha kullanışlı olacak.

- iOS 16 güncellemesi ile ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Kilit ekranının tamamen özelleştirilebileceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

- iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi.

- Diğer taraftan iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de iOS 16 ile gelecek.