İOS 17 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? İşte İphone İOS 17 özellikleri

Apple, İOS 17 güncellemesini tanıtmaya hazırlanıyor. İOS 17 ile birlikte; Akıllı Ev Kilit Ekranı, Kilit Ekranı Güncellemeleri, Günlük uygulaması, geliştirilmiş arama, Müzik Özelleştirmeleri, SharePlay ve Sağlık Uygulaması Güncellemeleri ile kullanıcılara birçok kolaylık ve yenilik sağlayacak. iOS 17 güncellemesi iPhone X dahil olmak üzere bazı eski iPhone modellerine gelmeyecek. Peki İOS 17 hangi telefonlara gelecek? İşte İOS 17 özellikleri ve sürümü kullanabilecek iPhone modelleri

İOS 17 ÖZELLİKLERİ



Apple, ABD'de düzenlediği WWDC etkinliğinde işletim sisteminin son sürümü olan iOS 17'yi Haziran ayında duyurdu. iOS17 beta sürümünü denemek isteyen kullanıcılar, açık beta sürümünü bu ay kullanabilecekler.

İOS 17 özelliklerinde; Akıllı Ev Kilit Ekranı, Yazı tipi boyutunu değiştirme, Günlük Tutma Uygulaması, Sağlık Uygulaması Güncellemeleri, özel Kilit Ekranlarını paylaşma, Apple Müzik Özelleştirmeleri, SharePlay, Airplay, FaceTime, Dynamic Island, İyileştirilmiş Arama ve Spotlight işlevlerinde kolaylaştırıcı iyileştirmeler gibi birçok yenilik bulunuyor.

iOS 17 ayrıca, canlı sesli mesaj özelliği sayesinde telesekreterin ihtişamını iPhone'unuza geri getirecek.

Yeni iOS 17, güvenlik özelliği ile çocuğunuzun gözlerini uzun vadeli zararlardan korumaya yardımcı olacak.

iOS 17'de bir QR kodunu taradığınızda, bağlantı düğmesi anında Kamera uygulaması arayüzünün altında belirerek başparmağınızla dokunmayı çok daha kolay hale getiriyor

iOS 17 geldiğinde , güncelleme ilk kez Apple Haritalar'da çevrimdışı işlevselliği sunacak.

Apple, iOS 17'nin güçlü yeni özelliği ile Safari'yi iPhone'da daha özel hale getiriyor. Bu özellik, kullanıcıların iPhone'larında web'de gezinirken verilerini gizli tutmalarını kolaylaştıracak.

Güncelleme, iPhone kullanıcılarının Wi-Fi bağlantısının otomatik olarak kesilmesine neden olan bir hatayı ve yanlış Hava durumu uygulaması bilgileriyle ilgili bir sorunu giderecek.

iOS 17, gelen yükseltmelerin başında, iki iPhone'u birbirine dokunarak iletişim bilgilerini paylaşma yeteneği olan NameDrop ile AirDrop'a yeni işlevler getirecek.

İOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın bir sonraki büyük yazılım güncellemesi olan İOS17, şirketin iPhone 15 serisiyle birlikte 2023 Eylül ayında lansmanda tanıtılacak.

İOS 17 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARA GELECEK?



iOS 17 güncellemesini alacak iPhone modelleri de kesinleşti. iPhone 7, iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X model telefonlar İOS 17 desteği alamayacak.

Aşağıdaki iPhone modellerinden birine sahipseniz, iOS17'yi cihazınıza yükleyebileceksiniz. İşte iOS 17 güncellemesini alacak iPhone'ların listesi

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2020 ve sonrası)

iPhone 14 (Plus dahil)

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max