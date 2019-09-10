iPhone 11 tanıtımına kısa bir süre kaldı. iPhone 11 lansmanı öncesi teknollojiseverler hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. İPhone 11 ne zaman çıkacak? İPhone 11 tanıtımı ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Apple tarafından gönderilen davetiyede yeni iPhone‘ların ve Apple'ın yeni sürprizlerinin tanıtılacağı tarih olarak 10 Eylül Salı günü TSİ 20:00 olarak açıklandı. iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11R modellerinin tanıtılmasının beklendiği etkinlikte ayrıca 5. nesil Apple Watch'da sahneye çıkacak...

İPHONE 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple tarafından gönderilen davetiyede yeni iPhone‘ların ve Apple'ın yeni sürprizlerinin tanıtılacağı tarih olarak 10 Eylül Salı günü TSİ 20:00 işaret ediliyor. iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11R modellerinin tanıtılmasının beklendiği etkinlikte ayrıca 5. nesil Apple Watch'da sahneye çıkacak.

İPHONE 11 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Apple henüz iPhone 11 Türkiye fiyatı ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. ABD’de satış fiyatının 1000 dolar civarında olması bekleniyor. ÖTV gibi faktörler düşünüldüğünde de iPhone 11 Türkiye fiyatının 10 bin TL’nin üzerinde 11 bin TL civarında alması bekleniyor.

ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

iPhone 11 performans testi ortaya çıktı, Geekbench performans testinde keşfedilen bir cihaz, iOS 13.1 ile çalışıyor ve N104AP anakart koduna sahip. Phone 12,1 model numarasını taşıyor. Tek çekirdek testinden 5415, çoklu çekirdek testinden ise 11294 puan aldığı görülüyor. iPhone 11'de dikkat çeken noktalardan biri 4 GB RAM. iPhone XR modelinde 3 GB RAM’e yer veren Apple’ın yeni uygun fiyatlı iPhone modelinde 4 GB RAM olacak.

Apple A12 Bionic’in maksimum çalışma hızı ise 2.49 GHz seviyesinde. Ancak, Geekbench testinde Apple A13’ün 2.66 GHz hızında çalıştığını görüyoruz, bu kapsamda tek çekirdek performansının yaklaşık yüzde 13 arttığını görüyoruz.