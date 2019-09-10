iPhone 11'in özellikleri ve fiyatı belli oldu Teknoloji devi Apple, geleneği bozmadı. Her yıl eylül ayında yeni modelini tanıtan Apple, bu yıl da iPhone 11 modelini tüm dünyaya tanıttı. iPhone 11'in özellikleri ve fiyatı açıklandı. iPhone 11'in 699 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüleceği duyuruldu.