iPhone 11'in özellikleri ve fiyatı belli oldu
Teknoloji devi Apple, geleneği bozmadı. Her yıl eylül ayında yeni modelini tanıtan Apple, bu yıl da iPhone 11 modelini tüm dünyaya tanıttı. iPhone 11'in özellikleri ve fiyatı açıklandı. iPhone 11'in 699 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüleceği duyuruldu.
- DHA
Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11’i San Francisco’da düzenlenen lansmanda tanıtıyor.
APPLE ARCADE
Apple, aylar önce duyurduğu Arcade'nin detaylarını paylaştı. Apple Arcade, 19 Eylül'de 150 ülkede aylık 4.99 dolardan hizmete girecek.
APPLE TV PLUS
Apple, Netflix'e rakip olarak Apple TV Plus'ı 1 Kasım'da 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunacak. Apple TV Plus'ın aylık 4.99 olacağı duyuruldu. Apple ürünü alanlara 1 yıl Apple TV+ ücretsiz.
APPLE IPHONE 11
Apple, dünyanın merakla beklediği iPhone 11 modelini tanıttı.
iPhone 11'in, dünyanın en hızlı işlemcisine sahip akıllı telefon olduğu vurgulandı.
Yeni kameralardan biri 120 derece ultra geniş açıya sahip.
12 megapixelli derinlik algılayıcı kamera tanıtıldı.
iPHONE 11 PRO
iPhone 11 Pro 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor.
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