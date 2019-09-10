27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7699
  • 6,3737
  • 278.271
  • 101213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

iPhone 11'in özellikleri ve fiyatı belli oldu

Teknoloji devi Apple, geleneği bozmadı. Her yıl eylül ayında yeni modelini tanıtan Apple, bu yıl da iPhone 11 modelini tüm dünyaya tanıttı. iPhone 11'in özellikleri ve fiyatı açıklandı. iPhone 11'in 699 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüleceği duyuruldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11’i San Francisco’da düzenlenen lansmanda tanıtıyor.
 
APPLE ARCADE
 
 
Apple, aylar önce duyurduğu Arcade'nin detaylarını paylaştı. Apple Arcade, 19 Eylül'de 150 ülkede aylık 4.99 dolardan hizmete girecek.
 
APPLE TV PLUS
 
 
Apple, Netflix'e rakip olarak Apple TV Plus'ı 1 Kasım'da 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunacak. Apple TV Plus'ın aylık 4.99 olacağı duyuruldu. Apple ürünü alanlara 1 yıl Apple TV+ ücretsiz.
 
APPLE IPHONE 11
 
 
Apple, dünyanın merakla beklediği iPhone 11 modelini tanıttı.
 
iPhone 11'in, dünyanın en hızlı işlemcisine sahip akıllı telefon olduğu vurgulandı.
 
 
Yeni kameralardan biri 120 derece ultra geniş açıya sahip.
 
 
12 megapixelli derinlik algılayıcı kamera tanıtıldı.
 
iPHONE 11 PRO
 
 
iPhone 11 Pro 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor.

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ermenistan'da korkutan deprem

Ermenistan'da korkutan deprem

Jack Ma emekliye ayrıldı

Jack Ma emekliye ayrıldı

Pençe harekatında hepsi imha edildi

Pençe harekatında hepsi imha edildi

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Moldova-Türkiye CANLI

Moldova-Türkiye CANLI

iPhone 11'in özellikleri ve fiyatı belli oldu

iPhone 11'in özellikleri ve fiyatı belli oldu

Trump: Ön şartsız Ruhani ile görüşmeye hazırım

Trump: Ön şartsız Ruhani ile görüşmeye hazırım

Netanyahu'ya sert tepki: Irkçı bir Apartheid devleti

Netanyahu'ya sert tepki: Irkçı bir Apartheid devleti
 

POPÜLER HABERLER

Lüks otomobillerle yolu kapatıp işte böyle drift yaptılar

Lüks otomobillerle yolu kapatıp işte böyle drift yaptılar

TurAz Kartalı'ndan gururlandıran görüntüler

TurAz Kartalı'ndan gururlandıran görüntüler

Tarihi başarı! Akıncı İHA uçuşa hazır

Tarihi başarı! Akıncı İHA uçuşa hazır

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019