IPhone 14 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknoloji devi Apple, tüm dünyada merakla beklenen yeni Watch 8 ve AirPods cihazları ile iPhone 14 ailesini ilk kez tanıttı. Apple Watch 8 tanıtımı ile başladı. 'Watch 8'e 'araç kazalarını algılayabilen' bir özellik eklendi. Canlı olarak yayımlanan tanıtımı anlık olarak 2 milyonu aşkın kişi takip etti. Yeni seride farklı renk ve model çeşitleri de kullanıcılara sunuluyor. Saatte sıcaklık sensörü bulunuyor. Bu sayede saat, kullanıcının ateşinin yüksek olması durumunda uyarıda bulunuyor. Bu özellik koronavirüs döneminin ilk zamanlarında geliştirilmişti.

UZUN SÜRE AÇIK KALACAK

Yeni seri ile beraber pil ömrü de uzuyor. Saat tüm gün pil ömrüne sahip olacak. Saat düşük güç modunda kullanıldığında ise 36 saate sarj etmeksizin açık kalabilecek. Apple Watch Series 8, 16 Eylül'den itibaren satışta olacak.

WATCH PRO

Şimdiye kadarki en dayanıklı Watch modeli olan Watch Pro, aşırı koşullara ayak uyduracak. Sporcular için geliştirilmiş olan yeni modelde birçok ek özellik yer alıyor. Apple Watch Ultra yüzde 7 daha büyük bir ekrana ve titanyum gövdeye sahip. Apple Watch Pro fiyatı ise 799 dolar olarak belirlendi.

AIRPODS PRO

Etkinlikte yeni kablosuz kulaklık 2. Nesil AirPods Pro da tanıtıldı. Yenilenmiş bir şarj kutusuna sahip olan 2. Nesil AirPods Pro modeli, çok daha güçlü ses ve uzun batarya ömrüne sahip. 2. Nesil AirPods Pro'nun fiyatı 249 dolar olarak açıklandı. 9 Eylül'de siparişe açılacak kulaklık, 23 Eylül'de ise satışa çıkacak.

IPHONE 14

Geçtiğimiz yıl 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl da 128 GB alanla geldi. iPhone 14 ile uydu üzerinden yardım çağrısı yapılabiliyor. Ayrıca Apple, uydu özelliğinin 2 yıl boyuncu ücretsiz olacağını açıklarken ABD ve Kanada'daki kullanıcılar bu özellikten şu an yararlanabilecek.

IPHONE 14'ÜN FİYATI

Apple, iPhone 14'ün fiyatını 799 dolar, iPhone 14 Plus fiyatını ise 899 olarak belirledi.