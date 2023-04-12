iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 fiyatları ne kadar?

iPhone 15 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Apple'ın iPhone 15 serisinin bazı özelikleri Twitter'da sızdırılmıştı. Henüz piyasaya çıkmasına birkaç ay süre olan iPhone 15 modeli hakkında birçok iddia bulunuyor. iPhone 15 modellerinin iPhone 14 özelliklerine benzer ve ekstra donanıma sahip olması bekleniyor. Peki ama iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15, iPhone 15 Pro Max fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...

İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Apple'ın her sene yeni modelini piyasaya sürdüğü iPhone'un 15 sürümü önümüzdeki dönemde tanıtılacak. Apple'ın iPhone 15 modelinin çıkış tarihiyle ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmazken 2023 Eylül ayında piyasaya sunulması bekleniyor. İşte iPhone 15 serisinin özellikleri, fiyatları ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilenler...

iPhone 15 modelleriyle birlikte, birçok iPhone kullanıcısının yıllardır beklediği bazı özellikleri getireceği iddia ediliyor.

Kullanıcıları asıl cezbeden iPhone 15 özellikleri ise yeni batarya ve kamera teknolojisi.

iPhone 15 modellerinde; Diğer Mac, iPad gibi cihazlarında standart olarak USB-C bağlantı portuna geçmesi bekleniyor.

Yeni iPhone deneyimiyle sunulacak seride; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra modellerinin yer alması bekleniyor.

Yeni iPhone modelleri, gerçekleştirilen tanıtımdan bir veya iki hafta sonra satışa sunulacak,

Ayrıca bu serinin en pahalı modelininse "Ultra" olacağı yönünde de söylentiler var. Merakla beklenen seri, sızan bilgiler doğrultusunda daha tanıtımı yapılmadan adından söz ettirmeye başladı bile. Hazırladığımız yazımızda iPhone'in yeni serisine dair tüm bilgileri aktaracağız. İşte detaylar!

Not: Bu yazı, iPhone 15 serisi özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu sebepten ötürü yazıda bulunan bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Yeni iPhone deneyimiyle sunulacak serinin isimleri; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra şeklinde olacak. Bu modeller aynı tasarım diline sahiptir. Merakla beklenen seriyle alakalı sızdırılan yeni bilgide Apple iPhone 15 Pro Max adının iPhone 15 Pro Ultra şeklinde değiştirilecek. Yeni seriler aynı tasarım çizgileriyle dikkat çekecek.

Teknolojinin Cupertino merkezli lideri, Pro modelleri için kullanmış olduğu Dynamic Island tasarımının düz modellere de aktarılacağını belirtti. Yani iddiaya göre tüm iPhone 15 modellerinde Dynamic Island özelliğini göreceğiz. Bu özellik ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak için Dynamic Island nedir sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Serideki diğer dikkat çeken bir özellikse zoom özelliğinin kullanılmasıdır. Periskop lens sayesinde 100x dijital yaklaştırma teknolojisine de sahip olabileceksiniz. Diğer serilerden farklı en dikkat çeken köklü değişiklikse 5G için özel çiplerin kullanılması olduğunu söyleyebiliriz.

iPhone 15 başlangıç fiyatı: 699 dolar

iPhone 15 Plus başlangıç fiyatı: 899 dolar

iPhone 15 Pro başlangıç fiyatı: 1099 dolar

iPhone 15 Ultra başlangıç fiyatı: 1299 dolar

iPhone 15 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.1 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1170 x 2532 piksel

Piksel Yoğunluğu: 326 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

İşlemci: Apple A17 Bionic

İşlemci Çekirdekleri: 6

Üretim Teknolojisi: 3nm

Bellek: 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

Video Kaydı: 4K 24 / 30 / 60 FPS, 1080p 30 / 60 / 120 / 240 FPS

Ön Kamera: 12 MP

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: 5.3

Batarya Kapasitesi: 3.279 mAh

Kablolu Şarj: 25W