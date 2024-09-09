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Bilim-Teknoloji

İphone 16 tanıtıldı! İşte fiyatı

Apple, iPhone 16 ve yeni akıllı saati Apple Watch Series 10 ve yeni kablosuz kulaklığı AirPods 4'ü tanıttı. Apple ürünlerinin yeni özellikleri ve fiyatları da belli oldu. Detaylar haberimizde...

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 22:17 - Güncelleme:
İphone 16 tanıtıldı! İşte fiyatı
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Apple'ın California eyaletindeki Cupertino kampüsünde tanıtım etkinliği düzenlendi.

Şirketin Üst Yöneticisi Tim Cook, buradaki konuşmasında, lansmanın, Apple'ın yılın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirterek, yeni akıllı telefonlar, saatler ve kablosuz kulaklığın tanıtılacağını anlattı.

Etkinlikte verilen bilgilere göre, Apple Watch Series 10, önceki modellere kıyasla daha ince tasarıma ve daha büyük ekrana sahip olacak.

Ayrıca, 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek yeni modelin, 18 saatlik pil ömrü bulunacak ve 50 metreye kadar su geçirmeyecek.

Apple Watch Series 10, telefon görüşmelerini iyileştirmek için arka plan gürültüsünü bastıracak ve kullanıcıları uyku apnesi konusunda uyarabilecek.

Fiyatları 399 dolardan başlayan yeni modeller için bugünden itibaren ön sipariş verilebilecek.

- AİRPODS 4

Apple'ın tanıttığı yeni kablosuz kulaklık serisi AirPods 4, kişiselleştirilmiş mekansal sese ve çevresel gürültüyü azaltmaya yardımcı olabilecek özelliklere sahip olacak.

AirPods 4 şarj kutusu daha önceki modellere kıyasla daha küçük bir tasarımda ve USB-C ile uyumlu olacak.

Yeni kablosuz kulaklık AirPods 4 129 dolar, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olanı ise 179 dolardan satışa sunulacak.

Apple'ın daha önce piyasaya çıkardığı AirPods Pro 2 ise işitme ile ilgili üç yeni sağlık özelliğine sahip olacak.

- İPHONE 16

Şirketin "Apple Intelligence" için sıfırdan inşa edilen yeni akıllı telefon modeli iPhone 16, yüzde 85 geri dönüştürülmüş içerikten oluşacak.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus olmak üzere iki boyutta satışa çıkacak akıllı telefonlar, büyük üretken yapay zeka modellerini çalıştırmak üzere optimize edilmiş yeni A18 çipine sahip olacak.

Yeni modellerde tek tıklamayla kameraya erişim sağlayan kontrol tuşu ile parmak kullanarak çeşitli kamera özelliklerini ayarlama olanağı bulunacak.

Otomatik odaklama ve düşük ışık koşullarında daha fazla ışık yakalama olanağı sağlayan yeni ultra geniş 48 megapiksel kamera da yeni modelin özellikleri arasında yer alacak.

iPhone 16, 799 dolar ve iPhone 16 Plus, 899 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Apple 16 Pro ile 16 Pro Max akıllı telefonlar ise önceki modellerden daha büyük ve daha ince kenarlara sahip olacak. iPhone 16 Pro modelleri A18 Pro çipini içerecek. A18 Pro çipi ayrıca yeni kamera özelliklerine de güç verecek.

iPhone 16 Pro Max, şirketin şimdiye kadarki en iyi pil ömrüne sahip akıllı telefonu olacak. iPhone 16 Pro 999, 16 Pro Max 1199 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek.

Apple'ın tanıttığı yeni ürünler, 20 Eylül'den itibaren satışa çıkacak.

  • Apple iPhone 16
  • Apple Watch Series 10
  • AirPods 4

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