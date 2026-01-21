iPhone 18 Pro'da dinamik ada köşeye mi taşınıyor?

Apple'ın önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 18 Pro modelleriyle ilgili dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Son sızıntılara göre, iPhone 18 Pro'da dinamik ada özelliği, alışılmışın dışında olarak ekranın sol üst köşesine taşınacak. Bu radikal değişikliğin, Apple'ın yeni alt ekran Face ID teknolojisiyle birlikte geleceği belirtiliyor. Söz konusu iddialar, teknoloji dünyasında güvenilir kaynaklardan biri olarak bilinen Jon Prosser'ın Front Page Tech kanalında paylaştığı son videoya dayanıyor. Dinamik ada, ilk kez iPhone 14 Pro ile tanıtılmış ve kullanıcıların ilgisini çekmişti. Şimdi ise Apple'ın, bu özelliği daha farklı bir konuma taşıyarak cihazın tasarımında önemli bir yeniliğe imza atacağı konuşuluyor.

Dinamik ada köşeye mi taşınıyor?s Tasarımda büyük değişiklik

iPhone 18 Pro'da dinamik ada özelliğinin ekranın sol üst köşesine taşınacağı iddiası, Apple'ın tasarım anlayışında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Dinamik ada, bugüne kadar ekranın üst orta kısmında yer alıyor ve hem ön kamera hem de Face ID sensörlerini gizleyerek etkileşimli bir alan sunuyordu. Yeni iddialara göre, Apple'ın geliştirdiği alt ekran Face ID sistemi sayesinde, bu sensörler artık ekranın altında yer alacak. Böylece, ön kamera için yalnızca ekranın sol üst köşesinde bir delik kesimi kalacak. Dinamik ada ise bu yeni düzene uyum sağlayacak şekilde, ekranın sol üst kısmına taşınacak ve buradan yukarı doğru genişleyerek işlevini sürdürecek. Bu değişiklik, hem görsel açıdan hem de kullanıcı deneyimi bakımından iPhone serisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Apple'ın bu hamlesiyle birlikte, dinamik ada özelliği işlevselliğini korumaya devam edecek. Kullanıcılar, uygulama bildirimleri, aramalar ve devam eden etkinlikler gibi bilgileri yine dinamik ada üzerinden takip edebilecek. Ancak bu kez, alışılmış merkezi konum yerine ekranın sol üst köşesinden yönetilecek. Bu tasarım değişikliği, Apple'ın yenilikçi yaklaşımının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Ayrıca, dinamik ada'nın köşeye taşınmasıyla birlikte ekranın üst kısmında daha fazla alan açılması da bekleniyor.

Alt ekran Face ID ve yeni kamera düzeni: Sızıntılar ne diyor?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde alt ekran Face ID teknolojisinin kullanılacağına dair söylentiler, son dönemde giderek güç kazandı. Bu teknoloji sayesinde, TrueDepth kamera donanımı doğrudan ekranın altına entegre edilecek ve böylece ön yüzdeki siyah oval alan ortadan kalkacak. Yalnızca selfie kamerası için ekranın sol üst köşesinde bir delik kesimi bulunacak. The Information'dan Wayne Ma'nın aktardığına göre, bu yenilik, iPhone ekranlarının üst kısmında yıllardır görülen siyah ovalin tamamen kaldırılmasını sağlayacak. Böylece, cihazın ön yüzü daha sade ve modern bir görünüme kavuşacak.

Bununla birlikte, ekran analisti Ross Young, alt ekran Face ID'nin iPhone 18 Pro'da mümkün olabileceğini ancak dinamik ada'nın tamamen ortadan kalkmayacağını belirtti. Young'a göre, daha küçük boyutlu bir dinamik ada alanı varlığını sürdürecek. Bloomberg'den Mark Gurman da benzer şekilde, Apple'ın yeni modellerde dinamik ada'yı tamamen kaldırmak yerine daha ince bir formda sunabileceğini rapor etti. Çinli sızıntı kaynağı Instant Digital ise, bu yıl daha küçük bir dinamik ada alanı olacağını ancak alt ekran Face ID veya alt ekran kamerası kullanılmayacağını öne sürdü. Bu farklı görüşler, Apple'ın yeni modellerinde hangi tasarımın tercih edileceği konusunda kesin bir bilgiye ulaşmayı zorlaştırıyor.

Spekülasyonlar ve Apple'ın yaklaşımı

Jon Prosser'ın dinamik ada ile ilgili iddiaları, teknoloji dünyasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Prosser'ın paylaştığı bilgiler, bazı uzmanlar tarafından yeni bir sızıntı olarak değil, mevcut söylentilerden yapılan mantıklı bir çıkarım olarak değerlendiriliyor. Eğer bu iddialar doğruysa, ekranın sol üst köşesinde yer alacak kamera kesimi ve alt ekran Face ID sistemi, dinamik ada'nın da köşeye taşınmasını gerektirecek. Ancak, dinamik ada'nın merkezde kalıp boyutunun küçültüldüğü bir senaryo da ihtimaller arasında yer alıyor. Bu belirsizlik, Apple'ın son ana kadar tasarımda değişiklik yapabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Prosser'ın son videosunda, iPhone 18 Pro ile ilgili daha önce gündeme gelen bazı söylentilere de yer verildi. Bunlar arasında yeni renk seçenekleri, değişken diyaframlı kamera sistemi, basitleştirilmiş Kamera Kontrol düğmesi, A20 Pro çipi, Apple'ın C2 modemini ve tam 5G uydu internet desteği gibi detaylar bulunuyor. Ancak bu bilgilerin bir kısmı henüz Apple tarafından doğrulanmış değil. Tüm bu gelişmelerin, Eylül ayında yapılması beklenen resmi tanıtımda netlik kazanacağı ifade ediliyor.

Apple ve sızıntı kaynakları arasındaki hukuki süreç

Apple, sızıntıların önüne geçmek amacıyla son dönemde daha sıkı önlemler almaya başladı. Temmuz ayında, Jon Prosser ve ortağı Michael Ramacciotti'ye karşı açılan dava, teknoloji dünyasında geniş yankı buldu. Şirket, bu kişilerin eski bir Apple mühendisinin geliştirme cihazına erişerek, henüz piyasaya sürülmemiş iOS yazılımına dair ticari sırları elde ettiğini ve bu bilgileri sızdırdığını iddia etti. Prosser, ilk yanıt verme süresini kaçırınca, Apple temerrüt kararı talebinde bulundu ve bu talep kabul edildi. Şirket, daha fazla sızıntıyı önlemek için tazminat ve ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Prosser ise, Apple ile iletişim halinde olduğunu ve davanın halen aktif olduğunu belirtti. Buna rağmen, Prosser'ın Apple söylentileriyle ilgili video içerik üretmeye devam etmesi dikkat çekiyor. Bu durum, Apple'ın sızıntı kaynaklarıyla mücadelesinin uzun soluklu olacağını gösteriyor. Şirketin aldığı yasal önlemler, gelecekteki sızıntıların önüne geçmeyi hedefliyor. Ancak, teknoloji dünyasında Apple ile ilgili gelişmelerin sızdırılması ve tartışılması, kullanıcıların yeni ürünlere olan ilgisini canlı tutmaya devam ediyor.

Sonuç: Eylül'de netleşecek

iPhone 18 Pro'da dinamik ada'nın köşeye taşınacağı ve alt ekran Face ID'nin kullanılacağı yönündeki iddialar, Apple'ın yeni modellerinde köklü bir tasarım değişikliğine gideceğinin sinyalini veriyor. Ancak, farklı kaynaklardan gelen çelişkili bilgiler nedeniyle kesin detaylar henüz netleşmiş değil. Apple'ın Eylül ayında düzenleyeceği lansmanda, iPhone 18 Pro ve diğer yeni modellerle ilgili tüm yeniliklerin açıklanması bekleniyor. Teknoloji tutkunları, dinamik ada ve alt ekran Face ID başta olmak üzere, Apple'ın bu yıl sunacağı yenilikleri merakla bekliyor.