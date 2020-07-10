iPhone çöktü mü? iOS sistemli iPhone telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor?

10 Temmuz 2020 Cuma 16:02 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 16:02

Birçok iOS sürümünün etkilendiği sorundan dolayı kullanıcılar iPhone çöktü mü? sorusuna yanıt aramaya başladı. Kullanıcılar, Spotify başta olmak üzere bazı uygulamaları açmaya çalıştıklarında ya uygulamaya giremiyor ya da bir süre sonra kullanıcı uygulamadan dışarı atılıyor. Peki iOS sistemli iPhone telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor? İşte iOS sistemli iPhone telefonlarda oluşan sorunun nedeni...

Bugün Apple'ın iPhone ve iPad cihazlarında bugün bazı uygulamalarda sorun meydana geldi. Kullanıcıların Twitter'daki şikayetleri üzerine ortaya çıkan teknik sorunun Spotify üzerinde yoğunlaştığı, ancak asıl sorunun iPhone ve iPad'ler olduğu anlaşıldı. Spotify'a Android cihazlarda erişim sorunsuz sağlanırken iOS ve iPadOS yüklü cihazlarda ise problem sürüyor. iPhone çöktü mü?

iOS UYGULAMALARI NEDEN AÇILMIYOR?

Facebook kaynaklı bir güncellemenin farklı uygulamaları etkilemesiyle yaşanan sorunun zaman zaman düzeldiği ancak yaygın olarak devam ettiği görülüyor. Apple’ın kısa süre içinde soruna çözüm bulması bekleniyor.

FACEBOOK'TAN KAYNAKLANDIĞI SANILIYOR

Apple'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, sorunun Facebook'tan kaynaklandığı sanılıyor. FB SDK Core Kit ismindeki Facebook kütüphanesindeki bir hatadan kaynaklanan hata, uygulamaların çökmesine neden oluyor.

YEREL UYGULAMALAR DA VAR

Erişim sorunu yaşayan uygulamaların arasında Facebook'un kendisi, Twitter, Spotify, Booking, Pinterest gibi global uygulamalar ve Getir, BiTaksi, Enpara gibi yerel uygulamalar da yer alıyor. Dünyaca en çok kullanılan uygulamalar da açılmayan uygulamalar arasında yer alıyor ve Apple iPhone kullanıcıları bu soruna çözüm bekliyor.

Facebook, kütüphanedeki hatayı gidermek için çalışmaya başladı.



iOS 14 hangi cihazları destekliyor?

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE 2.nesil

iPhone SE 1.nesil

iPod touch 7th generation