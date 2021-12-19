iPhone fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel iPhone fiyat listesi

19 Aralık 2021 Pazar 12:44 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 12:44

iPhone fiyat listesi gelen yeni zamla birlikte yeniden güncellendi. ABD'li teknoloji devi Apple, Türkiye'deki ürünlerine bir zam daha uyguladı. Bu zamla birlikte en ucuz iPhone modeli 10 bin 499 liraya, en pahalı model ise 41 bin 999 liraya yükseldi. Peki iphone 13 pro max fiyatı ne kadar oldu? iPhone 11 128 gb fiyatı ne kadar? İşte güncel iPhone fiyat listesi

Apple Türkiye, tüm ürünlere zam yaptı. Firma, 18.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir zam kararı daha aldı. 23 gün aradan sonra gelen zamlarla en ucuz iPhone modeli 10 bin 499 liraya, en pahalı model ise 41 bin 999 liraya yükseldi.

Geçtiğimiz ay 24 bin liradan başlayan Macbook Pro'nun başlangıç fiyatı ise 39.999 TL'ye çıktı. Peki Iphone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar oldu? İşte Iphone SE, Iphone 12 Mini, Iphone 12, Iphone 13 Mini, Iphone 13, Iphone 13 Pro, Iphone 13 Pro Max güncel fiyat listesi

IPHONE SE

iPhone SE 64 GB: 10.499 TL

iPhone SE 128 GB: 11.499 TL

IPHONE 11

iPhone 11 64 GB: 13.999 TL

iPhone 11 128 GB: 14.999 TL

IPHONE 12 MINI

iPhone 12 mini 64 GB: 17.999 TL

iPhone 12 mini 128 GB: 18.999 TL

iPhone 12 mini 256 GB: 20.999 TL

IPHONE 12

iPhone 12 64 GB: 19.499 TL

iPhone 12 128 GB: 20.499 TL

iPhone 12 256 GB: 22.499 TL

IPHONE 13 MINI

iPhone 13 mini 128 GB: 19.999 TL

iPhone 13 mini 256 GB: 21.999 TL

iPhone 13 mini 512 GB: 25.999 TL

IPHONE 13

iPhone 13 128 GB: 21.499 TL

iPhone 13 256 GB: 23.499 TL

iPhone 13 512 GB: 27.499 TL

IPHONE 13 PRO

iPhone 13 Pro 128 GB: 28.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 30.999 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 34.999 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 38.999 TL

IPHONE 13 PRO MAX

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 31.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 33.999 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 37.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 41.999 TL

Apple'dan yapılan açıklamada şöyle denilmişti;

"Önümüzdeki günlerde Türkiye'de App Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım'da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir. Uygulamalarınızın ve uygulama içi satın alımlarınızın (otomatik yenilenen abonelikler dahil) fiyatını istediğiniz zaman App Store Connect'te değiştirebilirsiniz. Abonelikler sunuyorsanız, mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirsiniz."