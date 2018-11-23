Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

iPhone XS ve iPhone XS Max'in Türkiye fiyatı belli oldu

Apple'ın eylül ayında dünyaya duyurduğu telefonu henüz Apple'ın Türkiye resmi internet sayfasında çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı; ancak Türkiye'nin önde gelen alışveriş portallarından birinde Türkiye garantili satışa çıkan yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'in Türkiye fiyatı da belli oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

iPhone XS ve iPhone XS Max, Apple mağazalarından önce online alışveriş sitelerinden satılmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen alışveriş sitelerinden birinde bugün fiyatı açıklanan iPhone XS ve iPhone XS Max, beklendiği gibi cepleri fena yakacağa benziyor. 
 
Apple Türkiye garantili satılan iPhone XS fiyatı 9,899 TL olarak görünürken, iPhone XS Max fiyatı ise 10,999 TL oldu. 4 Aralık’ta stoklara girecek olan XS’ler, 6 aylık alışveriş kredisi ile alınabiliyorlar. Altın (Gold), Gümüş (Silver) ve Spece Grey (Uzay Grisi) renk seçenekleri ile gelecek olan iPhone’lar, şimdilik sadece 64 GB‘lik versiyonlarıyla ön siparişe açıldı.
 
 
Diğer yandan dünya genelinde satış rakamı bekleneni vermeyen iPhone XS'ler nedeniyle Apple'ın iPhone X üretimini tekrar hızlandırdığı da konuşuluyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
DMZ´de tarihi anlar: El sıkışıp sohbet ettiler

DMZ´de tarihi anlar: El sıkışıp sohbet ettiler

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA