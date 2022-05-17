iPhone'da güvenlik açığı bulundu

Almanya'da bulunan Darmstadt Teknik Üniversitesi, iPhone'larda güvenlik açığı tespit etti. Araştırmacılar, yazılımın telefonun kapalı olması halinde bile çalıştığını bildirdi.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, iPhone için güvenlik açığı bulan Almanya'daki Darmstadt Teknik Üniversitesi, konuyla ilgili bir makale yayınladı. Araştırma yapan üniversite, yayınlamadan önce Apple'a e-posta gönderdiğini fakat temsilcilerin konuyla ilgili bir cevap vermediğini açıkladı.

İPHONE KAPALI OLSA BİLE KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM ÇALIŞIYOR!

Teknolojik aletler kapatıldığı zaman içinde yer alan saat ve tarih gibi ayarların güncel kalması için aslında tam olarak kapanmıyor. iPhone telefonlar da aynı şekilde Bul özelliğinin çalışması ya da diğer özellikler nedeniyle tam olarak kapanmak yerine düşük güç moduna geçiyor.

Araştırmacılar da iPhone kapalı olsa bile kötü amaçlı yazılımların çalıştığını ortaya koyan bir makale yayınladı. Telefonun bazı programlar nedeniyle tam kapanmaması, suistimal edilmeye açık hale geliyor. Araştırmacılar, makalede "iPhone telefonlardaki mevcut düşük güç modu uygulaması, yeni tehditler çekiyor." diye de bir açıklamada bulundu.

Makaleyi yayınlayan araştırmacılar ek olarak şu açıklamalarda da bulundu:

"Düşük güç modu özelliklerinin tasarımı, amaçlanan uygulamaların dışındaki tehditleri dikkate almadan çoğunlukla işlevsellik tarafından yönlendiriliyor gibi görünüyor. Üretici yazılım içindeki uygulama, manipülasyonlara karşı güvenli değil."

Makaleyi hazırlayan araştırmacılara yanıt vermeyen Apple, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Bir güvenlik firması ise makaleyle ilgili şu yorumlarda bulundu:

"Açıklananlara benzer donanım ve yazılım saldırılarının gerçek dünya ortamında pratik olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle bu makalede ele alınan konular, pratiktir."