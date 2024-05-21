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Bilim-Teknoloji

İran'da AKINCI başarısı... Selçuk Bayraktar ilk kez konuştu: Hiç gidilmeyecek yere gitti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görev alan Bayraktar AKINCI'ya ilişkin konuştu. Bayraktar, 'En olumsuz koşullarda, en zorlu şartlarda hiç gidilmeyecek yere Türk mühendislerinin, Türk evlatlarının geliştirdiği insansız hava araçları gitti ve çok önemli bir göreve imzasını attı.' dedi.

AA21 Mayıs 2024 Salı 12:44 - Güncelleme:
İran'da AKINCI başarısı... Selçuk Bayraktar ilk kez konuştu: Hiç gidilmeyecek yere gitti
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Bezmialem Vakıf Üniversitesinde düzenlenen Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Zirvesi'nde konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'ın milli İHA'larının geliştirilme sürecine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görev alan Bayraktar AKINCI'nın 2019'da ilk uçuşunu yaptığını dile getirdi.

Bayraktar AKINCI'nın söz konusu helikopter kazasındaki arama görevine ilişkin Bayraktar, "En olumsuz koşullarda, en zorlu şartlarda hiç gidilmeyecek yere Türk mühendislerinin, Türk evlatlarının geliştirdiği insansız hava araçları gitti ve çok önemli bir göreve imzasını attı." dedi.

- "KIZILELMA'NIN 1-2 AY İÇİNDE ÜRETİM PROTOTİPLERİ VE VERSİYONUNU UÇURMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Baykar'ın 15 yılda kendi sınıfında dünyanın 1 numarası olacak insansız hava araçlarını geliştirdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Bayraktar TB2 dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen, en yüksek performansı en düşük maliyetle veren insansız hava aracı oldu." dedi.

Bayraktar, Baykar bünyesinde tüm projeleri kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Böyle bir teknoloji şirketi, Türkiye'de ve dünyada olmadığı gibi teknoloji aleminde de ancak buluş yapan firmalarda bunu görebilirsiniz. Dünya teknoloji tekellerinde bile görülemeyecek bir şey. Bayraktar KIZILELMA, 2022'de milletimize söz verdiğimizden yaklaşık 1 sene kadar önce ilk uçuşunu gerçekleştirdi. KIZIELMA, tüm dünyada havacılıkta gittiği yeri temsil ediyor. Yaklaşık 1-2 ay içinde üretim prototipleri ve versiyonunu uçurmaya başlayacağız. Bu yıl 3 adet KIZILELMA'yı üretmiş olacağız ve önümüzdeki yıllarda da daha yüksek adet seri üretime geçmiş olacak. Şu anda son entegrasyon çalışmaları devam ediyor."

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