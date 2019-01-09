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İran'ın roket çalışmaları uzaydan görüntülendi

Uzaydan alınan görüntüler İran'ın uzaya uzaktan algılama uydusu göndermeye hazırlandığını gösterdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Yörüngede 170'e yakın uydusu bulunan dünyanın neredeyse her yerinden anlık görüntüler alıp bu görüntüleri ticari olarak pazarlayan San Francisco merkezli Planet Labs şirketinin 4, 6 ve 7 Ocakt'ta İran'ın Humeyni Uzay Merkezi'nden aldığı görüntüleri inceleyen Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü araştırmacıları, İran'ın 2017 yılında başlattığı uydu fırlatma misyonundaki aynı harektliliği bu tarihlerde de gözlemlendiğini bildirdi.

Son günlerde bazı İran kaynaklı medya kuruluşunun da son zamanlarda bir fırlatmanın yaklaşmakta olduğunu ve  Simorgh isimli uydu fırlatma aracı ile bir uyduyu yörüngeye göndermek için hazırlıkların sürdürülğünü iddia etmişti.

Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nden Jeffrey Lewis, "Simorgh roketi birinci kademesinde dört Shahab-3 motoru ve üst kademesinde daha küçük  motorların kullanıldığı iki aşamalı bir uzay fırlatma aracı." olduğunu söylüyor.

Analistler, sahadaki montaj ve kontrol binasının dışında 4 Ocak'ta fotoğraflanan büyük beyaz bir nakliye konteynırının roketin fırlatma rampasına tekrar monte edilmeden önce ilk aşamasını taşımak için kullanıldığını söylüyor.

Lewis, "İran’ın 2017 uzay lansmanından önce, yatay montaj ve kontrol binasında da benzer bir etkinlik ortaya çıktı. Bu etkinliğin ortaya çıkışı, bir roketin sahaya taşındığına ve önümüzdeki haftalarda bir uzay fırlatmasının muhtemel olduğuna dair güçlü bir göstergedir" dedi.

Ek olarak, görüntüler ayrıca mobil fırlatma portalında park edilmiş büyük bir aracın ve şantiyede bulunan bir yakıt kamyonunun varlığını da içeren montaj ve kasa binasında olağandışı bir hareketlilik olduğunu gösteriyor.

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