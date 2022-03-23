İrem Bayraktar: Bu teknolojiyi geliştiren taraf biz olmalıyız

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen fuarda katılımcılara, T3 Vakfı hakkında bilgi verdi.

Gençlerin ve öğrencilerin sürekli projeler üretmesinin hem kendileri hem Türkiye için faydalı olacağını aktaran Bayraktar, artık pek çok şeyin teknoloji tabanlı olduğu dönemde Türkiye olarak özgün teknoloji geliştirilmesi zorunluluğu olduğunu dile getirdi.



Dışa bağımlı olmamak için milli teknoloji hamlesinin gerekliliğine vurgu yapan Bayraktar, "B ülkesi bu teknolojiyi size sağlamadığında ne yapacaksınız? Bir alternatifiniz var mı? Yok. Peki olmaması için ne yapmamız gerekiyor? Bu teknolojiyi geliştiren tarafın biz olmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin teknoloji alanında başarılı çalışmalar yaptığını ifade eden İrem Bayraktar, şunları kaydetti:

"Teknoloji deyince sadece savunma sanayi canlanabiliyor insanların kafasında. Çünkü orada örnek çok. Somut bir örnek; insansız hava araçları... Bayraktar TB2'nin dünyadaki başarılarını bir çoğunuz duymuşsunuzdur. Mesela oyun, finans teknolojilerinde de iyi bir ülkeyiz. Aslında milli teknoloji hamlesi bir şekilde başladı ama bunun tüm ülkede ses getirebilmesi için sadece benim, sadece T3 Vakfı'nın ya da 10 bin kişinin bu işe baş koymasıyla olabilecek bir şey değil. Bu ancak tüm Türkiye'nin bunu istemesiyle ve çabalamasıyla olur. Yani sizler, üreten taraf değil de tüketen taraf olursanız biz bunu aşamayız. Apple, Google... Uygulamalar, ürünler, sektörler... Aslında ülkelerin ekonomilerine ciddi katkılar sağlıyor. Teknolojik uygulamaları özgün olarak Türkiye'de geliştirdiğimizde de hem teknoloji anlamında bağımsızlığımız hem de ekonomik anlamda bağımsızlığımızı kazanıyor olacağız."

Yaklaşık 300 firmanın katıldığı Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı yarın sona erecek.