İş dünyasının ‘Yapay Zeka' algısı güçleniyor

Gerek global pazarda gerekse Türkiye'de sektörünün öncü şirketleri kurumsal ve toplumsal yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla yatırımlarına hız vermiş durumda. Teknoloji haberleri ve daha fazlası için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Teknolojinin ve özellikle de yapay zekanın hayatımızdaki yeri ve önemi artık inkar edilemez bir noktada. Teknoloji, internet ağının yaygın erişimi ve yapay zeka kullanımı sayesinde hayatımızın birçok alanında etkinlik gösteriyor. Covid-19 salgınının da etkisiyle yapay zekanın hayatımızı kolaylaştıracağına inanılan alanlarda hızlı bir dönüşüm ve adaptasyon süreci başladı. Yapay zekaya yapılan yatırımlar 2021'de 146.8 milyar dolardan 2022'de 104 milyar dolara düşmüş olsa da ortalama 73.5 milyar dolar olan 2018-20 seviyelerinin üzerinde ilerlemeye devam ediyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETKEN YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Ipsos'un 31 ülkede yürüttüğü Yapay Zekaya Global Bakış araştırmasına göre, insanların yüzde 57'si yapay zekanın önümüzdeki 5 yıl içinde iş yapış şekillerini radikal bir şekilde değiştireceğine inanıyor. Bu durum, sektörün farklı oyuncularına yapay zekayı nasıl entegre edecekleri konusunda ciddi bir düşünce sorumluluğu yüklüyor. Araştırma aynı zamanda yapay zekaya olan güvenin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 40 yaş altı demografide ve yüksek gelirli ülkelerde daha yüksek olduğunu gösteriyor.

YAPAY ZEKA ENDEKSLERİNDE İLK 20 HEDEFLENİYOR

Özel sektör yatırımları dışında Türkiye özelinde atılan stratejik adımların başında bu kapsamda geliştirilen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi geliyor. 2025 yılına kadar, yapay zeka alanının GSYH'ye katkısının yüzde 5'e yükseltilmesi ve uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye'nin ilk 20 ülke arasında yer alması hedefleniyor. Ayrıca yapay zeka alanında lisansüstü düzeyde mezun sayısının 10 bin kişiye çıkartılarak, 50 bin kişiye istihdam sağlanması ve yapay zeka çözümlerinin ticarileştirilip ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor. Bu doğrultuda, dünyada alanına liderlik eden özel sektör temsilcileri başta olmak üzere teknoloji geliştiren şirketler ve kamunun entegre olup ortak paydada değer oluşturması büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Türkiye'de kurumsal ve toplumsal yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla kurulan 'Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin TRAI Girişimler Haritası (Eylül 2023) yayınlandı. 2017 yılında 24 yapay zeka girişimi ile başlayan ve yılın her çeyreğinde güncellenen TRAI Girişimler Haritası'nda en yeni güncelleme ile toplam 325 yapay zeka girişimi yer aldı. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde üretim, perakende, e-ticaret, online pazar yerleri, bankacılık, enerji, sürdürülebilirlik, siber güvenlik alanları yoğunluklu olmak üzere özellikle üretken yapay zeka alanında yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra sadece yeni dönemin teknolojik girişimleri değil, birçok sektörün önde gelen oyuncuları da yapay zekanın yarattığı yeni ekonomik sisteme uyum sağlamak amacıyla dev yatırımlar yapmaya devam ediyor.

YAPAY ZEKA İŞ DÜNYASINDA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM YARATIYOR

Öte yandan yapay zeka; büyük veri analitiği, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi alt alanları içererek işletmelerin veri tabanlarındaki değerli bilgileri anlamalarına, pazar trendlerini öngörmelerine ve daha akıllı iş kararları vermelerine olanak sağlıyor. İşletmelerin bu fırsatları değerlendirebilmesi için, yapay zeka konusunda bilgi sahibi olmaları, yetenekleri kadrolarına dahil etmeleri ve trendleri takip etmeleri gerekiyor. McKinsey Digital'in hazırladığı Technology Trends Outlook 2023 Raporu, teknoloji trendleri perspektifinden yetenek arz ve taleplerini mercek altına alıyor. Raporda üretimsel yapay zekanın ekonomiye 4.4 trilyon dolar değer katacağı düşünülüyor. Bununla beraber şirketlerin üretimsel yapay zeka yatırımları kadar diğer yapay zeka teknolojilerine de yatırım yapması önerilmekte. Rapora göre uygulamalı yapay zeka, 2018'den bu yana 3 kattan fazla artan iş ilanlarıyla yetenek talebinde hızlı bir büyüme kaydetti. 2022'de uygulamalı yapay zeka alanında 104 milyar dolar yatırım yapıldı. 2021 ila 2022 arası iş ilanlarında ise yüzde 6 artış gözlemlendi.

ÜRETİMSEL YAPAY ZEKAYA YÖNELİK STRATEJİLER GELİŞTİRİLİYOR

Diğer taraftan raporda, üretimsel yapay zekanın ise 2018'den bu yana yetenek talebinde güçlü ve hızlanan bir büyüme kaydettiği belirtiliyor. Rapora göre üretimsel yapay zekaya artan ilgi ve bu alandaki yatırımlar neticesinde 2023'te işe alım talebi önemli ölçüde artış gösterecek. Araştırma sonuçlarına göre birçok işletme, üretimsel yapay zekaya yönelik stratejiler geliştirmek için hızla çalışıyor. 2022 yılında 5 milyar dolar yatırım alan bu alanda iş ilanları 2021-2022 yılları arasında yüzde 44 artış gösterdi. Yapay zeka bu kapsamda iş dünyasında büyük bir dönüşüm yaratıyor ve birçok yeni fırsat sunuyor.

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