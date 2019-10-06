18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Isıyı elektriğe dönüştürmenin yolu keşfedildi

Bilim dergisi Science Advance’de yayımlanan yeni bir araştırmaye göre ABD’li ve Çinli bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, bu kayıp ısı enerjisini elektriğe dönüştürmenin yeni bir yolunu geliştirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ohio Eyalet Üniversitesi’nden mekanik, hava ve uzay mühendisliği profesörü Joseph Heremans, “Bu keşif sayesinde ısıdan bugünküne göre çok daha fazla elektrik enerjisi üretme imkanına kavuşacağız. Bu öyle bir şey ki şimdiye kadar kimse mümkün olduğunu düşünmemişti. Yeni keşif, bir miktar manyetik akış taşıyan ancak tam anlamıyla bir mıknatıs olmayan paramanyetik özellikli minik parçacıklara dayanıyor. Mıknatıslar ısıtıldığında manyetik kuvvetlerini kaybederek paramanyetik hale geliyor” dedi.  “Bir zamanlarki genel geçer bilgi şöyleydi: Eğer bir paramıknatıs varsa ve bunu ısıtırsanız, hiçbir şey olmaz. Biz bunun doğru olmadığını keşfettik” diyen Heremans bunu şöyle açıkladı: “Bulduğumuz şey, termoelektrik yarı iletkenlerinin (ısıyı elektriğe çevirmek için de kullanılabilen malzemelerden biri) tasarlanmasının yeni bir yolu. Geçtiğimiz 20 yıl veya daha uzun süredir bildiğimiz termoelektrik bilimi son derece verimsiz ve çok az enerji veriyor. Bu nedenle gerçekte yaygın olarak kullanılmıyor. Bu gelişmeyse mevcut anlayışı değiştiriyor. “

İnanılmaz olay! Geri dönüp kendilerini kovalayan polisi kurtardılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Çaykur Rizespor-Trabzonspor CANLI

Çaykur Rizespor-Trabzonspor CANLI

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi
 

POPÜLER HABERLER

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019