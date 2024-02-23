Islanan iPhone nasıl kurtarılır?

Apple, ıslanan telefonu bir torba pirincin içine koyarak kurutma yöntemine karşılık 'küçük pirinç parçacıklarının iPhone'a zarar verebileceği' uyarısında bulundu.

Akıllı cihazın nasıl ıslandığı fark etmeksizin, sağanak yağmurda ya da tuvalete/havuza düştüğünde, halk içinde en yaygın kurtarma yöntemi telefonu bir torba pirincin içine koymaktır. Teoriye göre kuru ve emici pirinç nemi emerek cihazınızı kurtarmaya yardımcı oluyor. Uzmanlar yıllardır bunun kötü bir fikir olduğunu belirtiyordu, ancak Apple, kullanıcılarını bunu yapmamaları konusunda resmen uyardı.

Şirket, Macworld tarafından tespit edilen yeni bir destek notunda "iPhone'unuzu bir torba pirincin içine koymayın. Bunu yapmak, küçük pirinç parçacıklarının iPhone'unuza zarar vermesine neden olabilir." uyarısında bulundu. Hasar riskinin yanı sıra, yapılan testler pişmemiş pirincin cihazı kurutmada pek de etkili olmadığını gösterdi. Bu yöntemin kökeni fotoğrafçılık tarihine dayanıyor. Yöntem, 1946 yılına kadar uzanıyor ve kamerayı korumanın bir yolu olarak kullanılıyordu. Aradan geçen yıllarda paniğe kapılan telefon kullanıcıları, telefonunuza saç kurutma makinesiyle saldırmaktan alkole batırmaya kadar çeşitli riskli yöntemler önerdi.

PEKİ EN ETKİLİ YÖNTEM NE?

Apple, telefonlarını şarj etmeye çalışırken "sıvı algılandı" uyarısı alan kullanıcılar için rehberlik sundu. Yayınlanan göndergeler şu şekilde:

-İlk olarak, şarj kablosunun her iki ucunu da çıkarın. Ardından telefonu fazla sıvıyı çıkarmak için konektör aşağı bakacak şekilde elinize hafifçe vurun. En az yarım saat kurumaya bırakın ve ardından telefon ve kablo "tamamen kuruysa" cihazı tekrar şarj etmeyi deneyin. Bu deneme başarısız olursa, bir gün sonra tekrar deneyin.

Apple'ın yeni destek belgeleri, telefonunuzun ıslanması durumunda iki uyarı daha içeriyor:

-iPhone'unuzu harici bir ısı kaynağı veya basınçlı hava kullanarak kurutmayın.

-Konektöre pamuklu çubuk veya kağıt havlu gibi yabancı bir nesne sokmayın.

-Telefonunuz hiç çalışmıyorsa hemen kapatın ve hiçbir tuşa basmayın. Sonraki adımlar özel koşullara bağlıdır, ancak genel olarak konuşursak: ıslanan cihazı bir havluyla kurulayın ve varsa silika paketleriyle dolu hava geçirmez bir kaba koyun. Kuruduğundan emin olana kadar şarj etmeyin.

Günümüz telefonlarının çoğu suya dayanıklı olsa bile, sıvı felaketinin sizi gizlice yakalaması her zaman mümkün.