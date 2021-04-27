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Bilim-Teknoloji

İşlevi gizli tutuluyor: ''NROL-82'' fırlatıldı

ABD, işlevi gizli tutulan 'NROL-82' adlı casus uydusunu uzaya gönderdi.

AA27 Nisan 2021 Salı 09:28 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 09:28
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İşlevi gizli tutulan uydu, Lockheed Martin ve Boeing firmalarının ortaklığı United Launch Alliance şirketinin ürettiği "Delta 4 Heavy" tipi ağır taşıyıcı roket ile California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.

Fırlatış, internetten canlı yayımlanırken roketin ikinci aşamasının ateşlenmesi ve uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından "gizlilik" gerekçesiyle yayın kesildi.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosuna (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

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