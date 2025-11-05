İspanya'nın önde gelen gazetesi El Confidencial, Türkiye'nin tamamen yerli mühendislikle geliştirdiği ilk hızlı hücumbotu, "Mavi Vatan stratejisinde dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Proje ile Türkiye'nin denizlerde bağımsızlık hedefinin güçlendiği belirtilirken, yeni platformun ihracat potansiyeliyle küresel savunma pazarında yeni bir kapı açacağı vurgulandı.

İspanya'nın saygın gazetelerinden El Confidencial, Türkiye'nin ilk yerli hızlı hücumbot projesini manşetine taşıdı. Gazete, tamamen Türk mühendisliğiyle geliştirilen hücumbotu, "Mavi Vatan stratejisinde dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, STM'nin liderliğinde yürütülen proje, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle resmen başladı. Törende geminin ilk gövde bloğu yerleştirildi ve "Türkiye'nin denizlerde bağımsızlık yolculuğunda yeni bir sayfa açıldı" ifadesine yer verildi.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün açıklamalarına da dikkat çekilen haberde, hücumbotun tasarımından radar sistemlerine kadar her aşamanın Türk mühendisleri tarafından geliştirildiği vurgulandı. Parçaların yüzde 80'inin yerli üretim olduğu belirtildi.

Yeni hücumbotlarda yerli savaş yönetim sistemi, 3D radar, PDMS hava savunma sistemi ve uzaktan komutalı silah istasyonlarının kullanılacağı ifade edilirken, El Confidencial şu değerlendirmeyi yaptı:

"GEMİLERİ İHRAÇ EDİLEBİLİR HALE GETİRMEK"

Gazete ayrıca hücumbotların, Türkiye'nin MİLGEM fırkateynleri, Reis sınıfı denizaltılar ve MUGEM uçak gemisi gibi büyük projeleriyle paralel yürütüldüğünü belirtti. Haberin analiz bölümünde ise şu ifade öne çıktı:

"TÜRKİYE DENİZLERDE VİTES YÜKSELTTİ"

El Confidencial'e konuşan savunma analisti James Black, Türkiye'nin hedefini şu sözlerle özetledi:

"Ankara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de sürekli deniz gücü bulundurmayı amaçlıyor. Bunu yerli üretimle yaparak lojistik ve siyasi bağımlılığı azaltıyor."

Uzmanlara göre milli hücumbotlar, özellikle doğal kaynaklar ve deniz yetki alanları nedeniyle gerilim yaşanan bölgelerde Türkiye'ye hızlı tepki ve yüksek manevra kabiliyeti sağlayacak. NATO kaynakları da bu platformların Türkiye'nin etki alanını genişleteceğini belirtiyor.

STM, ilk milli hücumbotun 2027'de donanmaya teslim edileceğini, 2028 itibarıyla seri üretime geçileceğini açıkladı. Bu aşamadan sonra Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'ya ihracat kapılarının açılmasının beklendiği kaydedildi.