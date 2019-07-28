İran'la gerginlikler arasında İsrail Arrow 3'ü test etti

İsrail ve ABD, birlikte geliştirdikleri füze savunma sistemi Arrow (Türkçe ‘ok’) 3’ü Alaska’da başarıyla test ettiklerini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı sistemin İsrail’de yapılması mümkün olmayan testlerinin hayata geçirilmesi için Alaska’nın seçildiğini belirtti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da bugünkü kabine toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘Arrow 3’ün İran veya başka bir lokasyondan kendilerine yöneltilecek bir balistik füzeye karşı koyma kapasitesi sağladığını’ söyledi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Füze Savunma Kurumu Arrow 3’ün bu testinin ‘diğer bir kilometre taşı’ olduğu açıkladı.

Atmosfer dışındaki balistik füzelere karşı etkili Arrow 3 ilk testini 2015’te Akdeniz’de geçmiş, 2017’de de İsrail’e konuşlandırılmış, ocak ayında da İsrail’in ortasında kalan bir bölgede bir kez daha test edilmişti. (Sputnik)