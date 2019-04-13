İsrail Ay'a çakılmıştı... Nedeni belli oldu

İsrail merkezli kar amacı gütmeyen uzay şirketi SpaceIL, Beresheet isimli uzay aracını 22 Şubat’ta SpaceX’in Falcon 9 roketi ile ABD’nin Cape Canaveral Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatmış ve yaklaşık iki ay sürecek olan Ay yolculuğunu başlatmıştı. Araç 11 Nisan'da Ay'a inişe geçmiş fakat 14 kilometre kala araçla bağlantı kesilmişti. SpaceIL aracın düşme nedeninin, teknik bir aksaklığın ana motorun kapanmasına neden olduğunu ve bu sorunun da uzay aracının inişini yavaşlatmayı imkânsızlaştırdığını açıkladı.

Olaydan bir gün sonra SpaceIL konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uzay aracının ilk teknik sorunu ayın 14 kilometre üzerinde meydana geldi. Beresheet daha sonra iniş sırasında İsrail'deki kontrol odası ile iletişimi kaybetti. Bağlantının koptuğu anda Beresheet 150 metrede, 500 km / s hızla hareket ediyordu, bu da kaçınılmaz bir çarpışmaya neden oldu" açıklamasında bulundu.

SpaceIL," Mühendisler uzay aracıyla iletişimi yeniden başlatabildiler ancak bunun için çok geçti. Yaşanan arıza, iniş (yavaşlatma) motorlarını aktif edemediğinden bu kadar hızlanması ve bu hızda hareket etmesi uzay aracının çoktan Ay yüzeyine çakılmasına neden olmuştu. Olayları daha iyi anlamak için önümüzdeki hafta kapsamlı araştırmalar yapılacak." denildi.

Uzay aracının gönderdiği son fotoğraf:

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Beresheet, yaklaşık bir aylık yolculuğunun ardından 20 Mart'ta Ay yörüngesine girmiş, 4 Nisan'da ise başarılı bir yörünge yakalama manevrası gerçekleştirmişti.

Salı günü gerçekleştirilen manevradan sonra İsrail Ay yörüngesine başarıyla giren yedinci ülke oldu. İsrail bugün yapacağı Ay'a iniş manevrasını başarıyla gerçekleştirip ABD, Rusya ve Çin'in ardından Ay'a inen dördüncü ülke olmayı planlıyordu.

BERESHEET UZAY ARACININ ÖZELLİKLERİ

Beresheet isimli uzay aracı 600 kilogram ağırlığında ancak bu ağırlığın çoğu Ay'a gitmek için kullanılacak yakıttan oluşuyor. Araç Ay'a iniş yaptığı sırada yaklaşık 200 kilogram ağırlığında kalacak. Araçta yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmek için kamera ve bazı bilimsel deneylerde kullanılacak manyetometre ve reflektör gibi malzemeler bulunuyor. İsrail araca ayrıca küçük bir disk yerleştirdi; bu diskte, İsrail bayrağı, İbranice şarkılar, İsrail Bağımsızlık Bildirgesi ve İsrail ulusal marşı bulunuyordu.