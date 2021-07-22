İsrail casus yazılımla, dostu Dubai'nin prenseslerini de hedef almış

star.com.tr 22 Temmuz 2021 Perşembe 19:05 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 19:05

Uluslararası Af Örgütü, The Washington Post ve bir dizi başka hak grubu ve medya kuruluşu tarafından yayınlanan bir raporda, İsrail siber güvenlik firması NSO Grubu'nun kötü amaçlı casus yazılımı Pegasus, iki Dubai Prensesi Latife ve Haya'yı da hedef aldı.



Uluslararası Af Örgütü Teknik Direktörü Rasha Abdul Rahim, Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, 'şok edici' olarak nitelendirdiği raporların, Prenses Latifa ve Prenses Haya'ya yapılanın, 'insan hakları ihlalleri' olduğunu belirterek, NSO Group'u suçladı.

Rahim açıklamasında, "NSO Group'un Pegasus casus yazılımı, Prenses Latifa'nın özgürlüğünün elinden alınmasına yardımcı oldu. Onu kaçıranlara, telefonunu hacklemek ve onu takip etmek için ihtiyaç duydukları araçları vermiş olabilir. Ayrıca bu casus yazılım, Prenses Haya ve birçok arkadaşını hedef almak için kullanılmış olabilir.'

Dubai prenseslerinin telefonlarının hacklendiği iddiasının, "Pegasus'un insan hakları ihlalcileri için tercih edilen casus yazılım olduğunu bir kez daha kanıtladığını" belirten Rahim, "Pegasus Projesi'nin lanet olası ifşaları, kontrolsüz gözetim endüstrisini bir şekilde dizginlemek için güçlü düzenlemelere duyulan acil ihtiyacın altını çiziyor.' dedi.

Prenses Latifa binti Muhammed el-Maktum, 24 Şubat 2018'de arkadaş olduğu fitness eğitmeni Tiina Jauhiainen ile Dubai'den kaçtıktan sonra, Hindistan açıklarında bir yatta komandolar tarafından yakalandı.

Prenses Haya bint el-Hüseyin, bir korumayla ilişkisi olduğu iddiasıyla 2019 yılında Londra'ya kaçtı. BAE'ye dönmeyi reddetti ve 2020'de Şeyh Muhammed ile çocuklarının velayeti için verdiği mücadelenin ardından Londra'daki Yüksek Mahkeme'de bir dava kazandı.

Raporlarda ismi geçen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da, İsrail casus yazılım davasına bir dizi soruşturma çağrısında bulunduğu belirtiliyor.,

Le Monde daha önce, Fas istihbarat servislerinin 2019'da Pegasus casus yazılımının yardımıyla Macron'un telefonlarını gözetlemiş olabileceğini bildirmişti.

Haber kaynağına göre, cumhurbaşkanının yanı sıra dönemin Başbakanı Edouard Philippe ve diğer 14 bakanın telefon numaraları, yukarıda belirtilen yazılımla gözetilmiş olabilir.

Suçlamalar The Washington Post ve diğer 16 medya kuruluşu ve hak grubu tarafından NSO Group tarafından geliştirilen ve devlet kurumları tarafından suçluları ve teröristleri izlemek için kullanılan Pegasus yazılımının görünüşte devlet servisleri tarafından özel bilgileri hacklemek için kullanıldığını iddia etmesinin ardından gündeme geldi.

Dünya çapında bir düzine dünya liderinin yanı sıra seçkin hak aktivistleri, gazeteciler ve muhalefet isimlerinin telefonları da dahil, toplamda yaklaşık 50.000 telefon numarası hacklenmiş olabilir.

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