Star.com.tr 08 Haziran 2021 Salı 19:05 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 19:05

İsrail'in Haaretz gazetesi, 2016 yılında iki siber güvenlik uzmanı ve eskiden İsrail askeri istihbaratında görev alan üst düzey bir yetkilinin ortaklığıyla kurulan Quadream şirketinin, casus yazılımları kullanıcıları gözetlediğini, veri çaldığını ve takip ettiğini ileri sürdü.

İddiaya göre teknolojik çözümler geliştirme alanında faaliyet gösteren Quadream şirketi, iPhone'lardan tüm verilerin alınmasına, kameranın uzaktan kontrol edilmesine, gizlice dinleme ve cihaz kullanıcısının bilgisi olmadan konumunun izlenmesine olanak sağlayan 'Reign' casus yazılımını satmak için Kıbrıs'ta bir paravan kullanıyor.

İsrail'deki düzenlemelere göre, bu tür hassas teknolojiler, 'teröristlerin eline geçmesi, yasadışı amaçlar veya siyasi meseleler için kullanılmaması' gibi nedenler yüzünden, savunma uzmanlarının gözetiminde ihraç edilebilir.

Ancak Quadream'in casus yazılımları, GKRY aracılığıyla herhangi bir gözetim olmaksızın satabileceği belirtiliyor.

Gazetenin bir kaynağı şirket hizmetlerinin, hem 'demokratik' yönetimler hem de uluslararası toplum tarafından 'baskıcı' kabul edilen 'Suudi Arabistan ve Gana' gibi birçok ülkeye satıldığını söylüyor. Ayrıca Quadream'in, 2019'dan beri Riyad ile çalıştığını da belirtiliyor.

Öte yandan şirketin satış belgelerine işaret eden gazete, casus yazılımın, kullanıcının diğer virüslerde olduğu gibi 'kötü amaçlı yazılım bağlantısını' tıklaması gerekmeden, doğrudan iPhone'lara bulaşabileceği ileri sürüyor.

Quadream hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar ise, Reign'in rakipler tarafından sunulan benzer araçların aksine geliştirici tarafından uzaktan devre dışı bırakılamayacağını söylüyor.

Haberde, Reign casus yazılımının Android akıllı telefonların çoğunda da çalıştığı, ancak Android için özel bir bağlantı gerektiği belirtildi.

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