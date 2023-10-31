İsrail'in adı ve bayrağı haritalardan kaldırıldı! Çin'den dikkat çeken adım

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 25. güne girilirken Çin'den İsrail'e karşı dikkat çeken bir adım atıldı.

Çinli şirketler Gazze'de soykırım politikası yürüten İsrail'i Orta Doğu haritalarından temizlemeye başladı.



Çin'in arama motorları Baidu ve Alibaba'nın bölge haritalarında İsrail'den bahsetmediği ortaya çıktı.



ÇİNLİ TEKNOLOJİ DEVLERİ İSRAİL'İN ADI VE BAYRAĞI HARİTALARDAN KALDIRDI

Çinli teknoloji devleri artık haritalarında İsrail adını ve bayrağını çevrimiçi haritalarından çıkardı.



Çevrimiçi haritalarda sınırları ve şehirleri gösterilen İsrail'in diğer komşu ülkelerin aksine ülke adı ve bayrağına yer verilmediği görüldü.

Konu ABD medyasında geniş yankı buldu. Çin'de antisemitizmin yükselişte olduğunu yazan ABD basını, "Çin, Yahudi karşıtı yorumların gelişmesine izin vermenin tehlikeli ve sorunlu olduğunu hissetseydi, bunu durdururdu. Açıkçası hükümet hoşgörüyle karşılandığı mesajını veriyor" ifadelerini kullandı.