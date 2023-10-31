İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2838
  • EURO
    30,161
  • ALTIN
    1818.66
  • BIST100
    7696.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • İsrail'in adı ve bayrağı haritalardan kaldırıldı! Çin'den dikkat çeken adım
Bilim-Teknoloji

İsrail'in adı ve bayrağı haritalardan kaldırıldı! Çin'den dikkat çeken adım

Çinli teknoloji devleri Baidu ve Alibaba'nın Gazze katliamına devam eden İsrail'in adını ve bayrağını çevrimiçi haritalarından kaldırdığı öğrenildi.

Star Gazetesi31 Ekim 2023 Salı 11:28 - Güncelleme:
İsrail'in adı ve bayrağı haritalardan kaldırıldı! Çin'den dikkat çeken adım
ABONE OL

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 25. güne girilirken Çin'den İsrail'e karşı dikkat çeken bir adım atıldı.

Çinli şirketler Gazze'de soykırım politikası yürüten İsrail'i Orta Doğu haritalarından temizlemeye başladı.

Çin'in arama motorları Baidu ve Alibaba'nın bölge haritalarında İsrail'den bahsetmediği ortaya çıktı.

ÇİNLİ TEKNOLOJİ DEVLERİ İSRAİL'İN ADI VE BAYRAĞI HARİTALARDAN KALDIRDI

Çinli teknoloji devleri artık haritalarında İsrail adını ve bayrağını çevrimiçi haritalarından çıkardı.

Çevrimiçi haritalarda sınırları ve şehirleri gösterilen İsrail'in diğer komşu ülkelerin aksine ülke adı ve bayrağına yer verilmediği görüldü.

Konu ABD medyasında geniş yankı buldu. Çin'de antisemitizmin yükselişte olduğunu yazan ABD basını, "Çin, Yahudi karşıtı yorumların gelişmesine izin vermenin tehlikeli ve sorunlu olduğunu hissetseydi, bunu durdururdu. Açıkçası hükümet hoşgörüyle karşılandığı mesajını veriyor" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.