İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracının enkazını NASA görüntüledi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Ay yüzeyinin ayrıntılı haritasının çıkarılması ve bir takım bilimsel araştırmalar için 2014 yılında Ay yörüngesine gönderdiği uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) İsrail'in 11 Nisan'da Ay'a çakılan uzay aracı Beresheet'i görüntüledi.

LRO'nun gönderdiği yeni ay görüntüleri, kar amacı gütmeyen İsrailli bir kuruluş olan SpaceIL tarafından yönetilen uzay aracı Beresheet'in düştüğü yeri gösteriyor.

NASA yetkilileri, Beresheet’in etki alanının, LRO'nun yeni görüntüsünde “beyaz bir etki hali” olarak göründüğünü belirtti. Beyaz bir kuyruk da NASA’nın Beresheet’in yörüngesine ve uzay aracı 11 Nisan’a inerken yaklaşma açısına uygun olduğunu söylediği net bir şekilde görülebiliyor.

NASA yetkilileri, "LRO tarafından elde edilen görüntüler, Beresheet'in yörüngesine ve uzay aracının 11 Nisan’a inerken yaklaşma açısına uygun olduğunu net bir şekilde görülebiliyor." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN İLK AY MECARASIN KRONOLOJİSİ

SpaceIL, Beresheet isimli uzay aracını 22 Şubat’ta SpaceX’in Falcon 9 roketi ile ABD’nin Cape Canaveral Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatmış ve yaklaşık iki ay sürecek olan Ay yolculuğunu başlatmıştı.

Araç 11 Nisan'da Ay'a inişe geçmiş fakat 14 kilometre kala araçla bağlantı kesilmişti. SpaceIL kazayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, aracın düşme nedeninin, teknik bir aksaklığın ana motorun kapanmasına neden olduğunu ve bu sorunun da uzay aracının inişini yavaşlatmayı imkânsızlaştırdığını açıklamış, kazayı daha iyi anlamak için önümüzdeki hafta kapsamlı araştırmalar yapılacağını bildirmişti.

Yapılan kapsamlı araştırmalarda da, Beresheet'in düşme sebebinin araçta oluşan bir sensör problemini gidermek için yüklenen bir yazılım komutu olduğu, sensör arızasını gidermek için gönderilen yazılımın, ana motorları kapatan ve uzay aracının Ay yüzeyine çakılmasına neden olan zincirleme reaksiyonu başlattığı açıklanmıştı.

Beresheet, yaklaşık bir aylık yolculuğunun ardından 20 Mart'ta Ay yörüngesine girmiş, 4 Nisan'da ise başarılı bir yörünge yakalama manevrası gerçekleştirmişti.

9 Nisan'da gerçekleştirilen manevradan sonra İsrail Ay yörüngesine başarıyla giren yedinci ülke oldu. İsrail Ay'a iniş manevrasını başarıyla gerçekleştirip ABD, Rusya ve Çin'in ardından Ay'a inen dördüncü ülke olmayı planlıyordu.

BERESHEET UZAY ARACININ ÖZELLİKLERİ

Beresheet isimli uzay aracı 600 kilogram ağırlığında ancak bu ağırlığın çoğu Ay'a gitmek için kullanılacak yakıttan oluşuyor. Araç Ay'a iniş yaptığı sırada yaklaşık 200 kilogram ağırlığında kalacak. Araçta yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmek için kamera ve bazı bilimsel deneylerde kullanılacak manyetometre ve reflektör gibi malzemeler bulunuyor. İsrail araca ayrıca küçük bir disk yerleştirdi; bu diskte, İsrail bayrağı, İbranice şarkılar, İsrail Bağımsızlık Bildirgesi ve İsrail ulusal marşı bulunuyordu.