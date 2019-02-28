İsrail'in Ay'a gönderdiği uzay aracında bir sorun daha çıktı

İsrail'in Ay'a gideceği Beresheet isimli uzay aracı, 22 Şubat'ta Falcon 9 roketi ile başarıyla yörüngesine gönderilmişti. Roketin uzay aracını dünya yörüngesine bırakmasının ardından aracın kendi motorlarını başarıyla çalıştırdığı ve yaklaşık 2 ay sürecek eliptik yolculuğa başladığı bildirildi. Ancak uzay aracının roketten ayrılmasının akabinde aracın yıldız izleyicilerinde güneş ışınlarına karşı yüksek hassasiyet tespit edildiği belirtilmişti. Salı günü (25 Şubat) ise Beresheet'in yörüngesinin yarı çapını artıtıp, hesaplanan Ay yörüngesine girmesi için için başka bir manevra yapması planlanıyordu. Manevra hazırlıkları sürerken, uzay aracının bilgisayarı planlanmamış bir yeniden başlatma gerçekleştirdi.

MÜHENDİSLER TÜM HESAPLAMALARI BAŞTAN GÖZDEN GEÇİRMEK ZORUNDA

TM Dijital Haber Merkezi'nden Gökhan Ertaş, konuyla ilgili olarak Uydu Sistem Mühendisi Egemen İmre'ye Beresheet uzay aracının karşılaştığı bu sorunun ne olduğunu ve ne gibi sorunlar oluşturabileceğini sordu.

Yıldız İzleyiciler’in (Star tracker) yıldızlara bakarak yönelimi hassas şekilde bulan kameralardan oluştuğunu anlatan İmre, “Bunlar zaten görev boyunca mümkün mertebe güneşe bakmayacak şekilde yerleştirilir. Ama Beresheet'teki yıldız izleyiciler güneşe doğrudan bakmasa dahi, IAI’nin açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla kameralara güneş giriyor. Normalde birden çok kamera kafası olur ve başka yönlere bakarlar. O nedenle birinde sorun varsa diğerinde olmaz, ancak görevin ilerleyen aşamalarında kameranın güneşe belli bir açıyla bakıp sorun yaşamayacaklarını düşünmüş olabilirler. Şimdi bu hesaplamaları gözden geçirmek zorundalar." açıklamasında bulundu.

"BU BİRAZ ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM"

İmre yaşanan uçuş bilgisayarı resetlenmesi sorunu hakkında ise, "Bu biraz endişe verici bir durum, zira sorunun radyasyondan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını acilen bulmak ya da bu halde devam ederek risk almak durumundalar. Yarın kritik bir manevra ya da iniş esnasında bu durum tekrarlanırsa çok büyük sorun olur." dedi.

Beresheet uzay aracı hesaplanan yörüngede sorun yaşamadan hareket ederse 11 Nisan'da Ay'a ulaşması bekleniyordu.