İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3873
  • EURO
    53,4764
  • ALTIN
    6811.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • İsrail'in Türkiye korkusu! Geleceğin deniz savaşlarında dengeleri değiştirecek teknoloji
Bilim-Teknoloji

İsrail'in Türkiye korkusu! Geleceğin deniz savaşlarında dengeleri değiştirecek teknoloji

İsrail basını, Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil insansız su altı araçlarını, 'su altında devrim' ifadeleriyle manşetine taşıdı. DATUM Denizaltı Teknolojileri tarafından geliştirilen düşük görünürlüklü platformların gizli operasyon, saldırı ve lojistik görevlerde kullanılabileceği belirtildi.

ABDULLAH POLAT11 Mayıs 2026 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
İsrail'in Türkiye korkusu! Geleceğin deniz savaşlarında dengeleri değiştirecek teknoloji
ABONE OL

İsrail basını, Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil insansız su altı araçlarını "su altında devrim" sözleriyle manşetine taşıdı. İsrail merkezli JDN'nin haberinde, DATUM Denizaltı Teknolojileri tarafından geliştirilen platformların geleceğin deniz savaşlarında dengeleri değiştirebileceği vurgulandı.

ASKERİ NAKLİYE UÇAKLARINDAN HAVADAN BIRAKILABİLİYOR

Haberde öne çıkarılan sistemlerden biri "Sinarit" isimli insansız su altı aracı oldu. Yaklaşık 3,8 metre uzunluğundaki modüler yük bölmesine sahip aracın; mühimmat, ekipman ve farklı görev sistemlerini taşıyabildiği belirtildi. Platformun standart yük konteynerleriyle taşınabildiği ve askeri nakliye uçaklarından havadan bırakılabildiği aktarıldı.

JDN'nin haberine göre sistem, düşük akustik ve radar izi sayesinde sonar ve radarlar tarafından tespit edilmesi zor bir yapıya sahip. Bu özelliğin özellikle hassas bölgelerde düzenlenecek gizli operasyonlarda önemli avantaj sağlayabileceği ifade edildi.

İNSANSIZ SİSTEMLER KONUŞLANBIRABİLİYOR

Haberde ayrıca "Sinarit" platformunun torpido, deniz mayını, gemisavar füze ve bazı hava savunma sistemlerini taşıyabildiği kaydedildi. Aracın; lojistik destek, özel operasyon ve farklı insansız sistemlerin konuşlandırılması gibi görevlerde de kullanılabileceği belirtildi.

DATUM Denizaltı Teknolojileri'nin ayrıca uzun menzilli gizli intikal için geliştirilen komando denizaltısını ve deniz altındaki stratejik altyapılara yönelik operasyonlarda kullanılabilecek farklı platformları da tanıttığı aktarıldı.

SERİ ÜRETİME UYGUN GELİŞTİRİLDİ

İsrail basınına göre söz konusu sistemlerin en dikkat çekici yönlerinden biri ise seri üretime uygun şekilde geliştirilmeleri oldu.

Haberde, düşük maliyetli çok sayıda platformun aynı anda sahaya sürülmesinin gelecekte deniz harp konseptlerini değiştirebileceği değerlendirmesine yer verildi.

JDN, birçok ülkenin şimdiden bu teknolojiye ilgi göstermeye başladığını ve Türk savunma sanayiinin geliştirdiği insansız deniz sistemlerinin önümüzdeki dönemde küresel ölçekte daha fazla öne çıkabileceğini yazdı.

  • insansız sualtı araçları
  • teknolojik gelişmeler
  • denizaltı operasyonları

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.