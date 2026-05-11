İsrail basını, Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil insansız su altı araçlarını "su altında devrim" sözleriyle manşetine taşıdı. İsrail merkezli JDN'nin haberinde, DATUM Denizaltı Teknolojileri tarafından geliştirilen platformların geleceğin deniz savaşlarında dengeleri değiştirebileceği vurgulandı.

ASKERİ NAKLİYE UÇAKLARINDAN HAVADAN BIRAKILABİLİYOR

Haberde öne çıkarılan sistemlerden biri "Sinarit" isimli insansız su altı aracı oldu. Yaklaşık 3,8 metre uzunluğundaki modüler yük bölmesine sahip aracın; mühimmat, ekipman ve farklı görev sistemlerini taşıyabildiği belirtildi. Platformun standart yük konteynerleriyle taşınabildiği ve askeri nakliye uçaklarından havadan bırakılabildiği aktarıldı.

JDN'nin haberine göre sistem, düşük akustik ve radar izi sayesinde sonar ve radarlar tarafından tespit edilmesi zor bir yapıya sahip. Bu özelliğin özellikle hassas bölgelerde düzenlenecek gizli operasyonlarda önemli avantaj sağlayabileceği ifade edildi.

İNSANSIZ SİSTEMLER KONUŞLANBIRABİLİYOR

Haberde ayrıca "Sinarit" platformunun torpido, deniz mayını, gemisavar füze ve bazı hava savunma sistemlerini taşıyabildiği kaydedildi. Aracın; lojistik destek, özel operasyon ve farklı insansız sistemlerin konuşlandırılması gibi görevlerde de kullanılabileceği belirtildi.

DATUM Denizaltı Teknolojileri'nin ayrıca uzun menzilli gizli intikal için geliştirilen komando denizaltısını ve deniz altındaki stratejik altyapılara yönelik operasyonlarda kullanılabilecek farklı platformları da tanıttığı aktarıldı.

SERİ ÜRETİME UYGUN GELİŞTİRİLDİ

İsrail basınına göre söz konusu sistemlerin en dikkat çekici yönlerinden biri ise seri üretime uygun şekilde geliştirilmeleri oldu.

Haberde, düşük maliyetli çok sayıda platformun aynı anda sahaya sürülmesinin gelecekte deniz harp konseptlerini değiştirebileceği değerlendirmesine yer verildi.

JDN, birçok ülkenin şimdiden bu teknolojiye ilgi göstermeye başladığını ve Türk savunma sanayiinin geliştirdiği insansız deniz sistemlerinin önümüzdeki dönemde küresel ölçekte daha fazla öne çıkabileceğini yazdı.