İsrailli Eitan 2021’e hazırlanıyor
İsrail Kara Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllardan beri hizmette olan M113 zırhlı personel taşıyıcının yerini alacak olan Eitan 8×8 Taktik Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcıların 2021 yılında seri üretime geçmesi planlanıyor.
İsrail’in 2014 Temmuz’unda Gazze’ye yönelik düzenlediği Koruyucu Hat Operasyonu’nda yaşanılan sıkıntılardan çıkarılan dersler sonucunda geliştirilen Eitan 30.000 ile 35.000 kg ağırlığa sahip.
Namer zırhlı aracı ile beraber görev yapacak olan ve toplam 12 personel taşıyabilen araç, RPG ve modern tanksavar füze tehditlerine karşı İsrail Savunma Şirketi Rafael tarafından geliştirilen Trophy aktif koruma sistemi ile donatılacak.
Gelişmiş komuta ve kontrol sistemleri ile donatılan Eitan 750 beygir gücündeki motoru ile 90 km hıza ulaşabiliyor. Araca, 30 veya 40 mm otomatik topun yanı sıra uzaktan kumandalı silah sistemi de entegre edilebiliyor.
(Defence and Technology)
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