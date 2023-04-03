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Bilim-Teknoloji

İşte 8 bin 336 metre derinlikte yaşayan salyangoz balığı

Bilim insanları, Japonya'nın güneyindeki Izu-Ogasawara Çukuru'nda şimdiye kadar tespit edilenlerden daha derinde yaşayabilen salyangoz balığını görüntüledi.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 15:03 - Güncelleme:
İşte 8 bin 336 metre derinlikte yaşayan salyangoz balığı
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BBC'nin haberine göre, bilim insanları, 8 bin 336 metre derinlikte yüzerken otonom denizaltıyla görüntülenen canlının "Liparidae" ailesine ait "Pseudoliparis" cinsi salyangoz balığı olduğunu belirledi.

Minderoo-UWA Derin Deniz Araştırma Merkezi'nin kurucusu Prof. Dr. Alan Jamieson, salyangoz balığının tespit edildiği derinliğin herhangi bir balığın hayatta kalabileceği maksimum veya ona çok yakın bir derinlik olduğunu belirterek, "Bu derinlik rekoru, yalnızca birkaç dakikalığına ve birkaç metreyle kırılabilir." dedi.

Jamieson, daha önce Mariana Çukuru'nda da benzer keşifler yapıldığını ancak daha derinde tespit edilen bu balık türünün muhtemelen Izu-Ogasawara'nın suyunun biraz daha sıcak olmasından kaynaklandığını kaydetti.

- ARAŞTIRMADA EN DERİNDE YAKALANAN BALIK REKORU DA KIRILDI

8 bin 336 metre derinlikte yüzen "Pseudoliparis" cinsi balık, DSSV Pressure Drop gemisinden denize bırakılan denizaltı keşif aracındaki kamerayla görüntülendi.

Araştırmacılar, görüntülenen balığın, Japonya Çukuru'nda 8 bin 22 metre derinlikte yakalanan birkaç salyangoz balığıyla aynı türde olduğunu tahmin ediyor.

8 bin 22 metre derinlikte yakalanan "Pseudoliparis belyaevi" cinsi salyangoz balıklarıyla da şimdiye kadar en derinde yakalanan balık rekoru kırıldı.

- SALYANGOZ BALIKLARI, YÜZEYE GÖRE 800 KAT FAZLA BASINCA MARUZ KALIYOR

Salyangoz balıklarının nehir ağızları, Arktika ve Antartika gibi soğuk denizler ile çok yüksek basınçlı derin okyanus çukurları olmak üzere çok geniş bir alanda yaşayan 300'den fazla türü bulunuyor.

Salyangoz balıklarının diğer balıklarda dalışı sağlayan hava kesesinin olmayışı ve jelatine benzer vücut yapısı, bu derinliklerde yaşayabilmesine imkan sağlıyor. Ayrıca balık, emici ağız yapısı sayesinde derinlerdeki kabuklularla beslenebiliyor.

Balık, 8 kilometre derinlikte 80 megapaskallık yani yüzey sularının 800 katı basınca maruz kalıyor.

Daha önceki en derin balık gözlemi, Pasifik'in güneyindeki Mariana Çukuru'nda 8 bin 178 metrede yapılmıştı.

Yeni keşif, en derindeki balık tespiti rekorunu 158 metreyle geçti.

Western Australia Üniversitesinden bilim insanları, daha önce yaptıkları açıklamada, salyangoz balıklarının 8 bin 200 ila 8 bin 400 metre derinlikte yaşayabileceği tahmininde bulunmuştu.

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