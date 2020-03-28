İşte dünyanın en korkunç ve zehirli 9 yılan türü!

star.com.tr 28 Mart 2020 Cumartesi 14:21 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 14:21

9- Kara Mamba (Dendroaspis polylepis)

Kayalık ve ovalarda yaşar.Termit höyüklerinin bulunduğu bölgelerde sıkça karşılaşılabilir. Adını griden koyu kahverengiye kadar değişen renkte, ağzının içindeki karartıdan alır. Bulunduğu yerlerde korku saçar. Çünkü insan kurbanlarının çoğunu öldüren son derece güçlü bir zehre sahip. Saldırganlığıyla ün yapmasına rağmen, provoke edilmedikçe saldırdığı kayıtlara geçmemiştir ve çok az sayıda ölüme neden olmuştur.

8- Barba amarilla (Bothrops atrox ya da sarı çene)

Bothrops atrox Andlar'ın doğusunda Güney Amerika'nın kuzey kesimlerindeki tropik alçak bölgelerinde bulunan bir çukur engerek türüdür. Bu yılan türünden Ryukyu Adaları'nda genellikle insanların evlerine giren agresif bir yılandır ve zehirleri tehlikelidir.

7- Dispholidus typus (boomslang)

Zehirli bir kırbaç yılanı türüdür. Vücudunun ön kısmını bir ağaçtan hareketsiz olarak uzatarak avlanır. Bunu yaparken kamuflaj için ağaçtan sarkan bir dalı taklit eder. Yılanın adı Afrikaanca ve Felemenkçede "ağaç yılanı" anlamına gelir ("boom" ağaç ve "slang" yılan anlamındadır).

6- Doğu kaplan yılanı ( Notechis scutatus )

Kaplan yılanı, Elapidae familyasında yer alan iki zehirli yılan türünün ortak adı. Avustralya'nın güney bölgelerinde, kıyı adalarında ve Tazmanya'da bulunur. Bu yılan son derece değişken renklere sahiptir, çoğunlukla kaplanınkilere benzer çizgileri vardır. Avına saldırmaya hazırlanırken, başını ve boynunu Asya ve Afrika kobralarına benzer şekilde düzleştirir.

5- Çöl engereği

Testere pullu engerek ( Echis carinatus )... Tüm yılanların en ölümcülü şeklinde anılıyor, çünkü bilim adamları diğer yılan türlerinin toplamından daha fazla insan ölümünden sorumlu olduğunu söylüyor.

4- Pama - Şeritli krait yılanı ( Bungarus fasciatus )

Hint Yarımadası'nda ve Güneydoğu Asya'da bulunan bir elapid yılanı türüdür. kobranın oldukça zehirli bir akrabasıdır. Zehiri felce neden olan bir nörotoksindir.

3- Kral kobra ( Ophiophagus hannah ) ,

Dünyanın en uzun zehirli yılanıdır. Isırınca, muazzam miktarda paraliziye (sinir ve kaslarda tahribat / felç durumu) neden olan nörotoksinler zerkeder. Yılanın zehri o kadar güçlüdür ki, bir fili sadece birkaç saat içinde öldürebilir. Hemen tedavi edilmeyen insanları ısırmasında vakaların en az yüzde 50 ila 60'ında ölüme neden olur.

2- Kıyı taypanı ( Oxyuranus scutellatus )

Bu tür, kuzey ve doğu Avustralya'nın kıyı bölgelerine ve Yeni Gine adasında yaşar. Kıyı taipan veya yaygın taipan, Elapidae familyasındaki büyük, son derece zehirli bir yılan türüdür. Kuzenleriyle benzer zehire sahiptir. Isırması halinde, hızlı tedavi edilmeyen vakaların yüzde 80'inden fazlasında öldürücüdür.

1- İçbölge taypanı

Elapidae familyasından doğu Avustralya'nın içbölgesinde yaşayan zehirli yılan türü. Dünyanın en ölümcül yılanı olmamasına rağmen, karada yaşayan yılanlar arasında en güçlü zehire sahip olanıdır. Zehri taipoksin, kasları felç eden, nefes almayı engelleyen, kan damarlarında ve dokularında hemorrajiye neden olan ve kaslara zarar veren nörotoksinlerin, prokoagülanların ve miyotoksinlerin karmaşık bir karmaşasına neden olur.

star.com.tr