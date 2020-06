İşte dünyanın en temiz havasına sahip yeri

star.com.tr 04 Haziran 2020 Perşembe 18:09 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 18:09

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, dünya üzerindeki en temiz havanın olduğu yer bulundu.

ABD ve Avustralya'dan bilim adamlarının yaptığı çalışmaya göre, dünyanın en temiz havası Antarktika kıyılarını çevreleyen Güney Okyanusu bölgesinde.

Çalışmalar kapsamında özel bir gemi, Avustralya'nın güneydoğusunda bulunan Tasmania adasından Antarktika'nın buzullarına kadar hava örnekleri toplandığı belirtildi.

Araştırmacılar daha sonra, numunelerdeki bakterileri inceledi. Bilim insanları incelemeler sonucunda, havada insan aktivitesinin bir sonucu olarak oluşan aerosol parçacıklarının olmadığını ileri sürdü.

Çalışmanın yazarlarından Profesör Thomas Hill, 'Güney Okyanusu üzerindeki bulutların özelliklerini kontrol eden aerosoller, içinde meydana gelen biyolojik süreçlerle yakından ilişkilidir. Antarktika, muhtemelen arazinin güney kısımlarında mikroorganizmaların yayılmasından izole edilmiş. Güney Okyanusu, dünyadaki insan faaliyetlerinden en az etkilenen nadir yerlerden biri.' dedi.

Güney Okyanusu ya da Antarktika Okyanusu bazı coğrafya ve çoğu hidrografi kaynaklarına göre Antarktika Kıtası'nı çevreleyen su kütlesidir. Bu okyanus dünyanın dördüncü büyük ve en son tanımlanmış okyanusudur.

