20.01.2020 13:18 - Güncelleme: 20.01.2020 13:18

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı - Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı - Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Teknofest paydaşlarının değerli yöneticileri, teknoloji yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında Teknofest 2020 ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Lansmanda ayrıca bu yıl Gaziantep’te düzenlenecek olan Teknofest’in, 2021 yılında tekrar İstanbul’da gerçekleştirileceği bundan sonra çift haneli yıllarda Anadolu’nun farklı şehirlerinde tek haneli yıllarda İstanbul’da gerçekleştirilmeye devam edileceği bilgisi verildi.

Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

21 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışmaları için Son Başvuru Tarihi 28 Şubat!

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2020 kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 21 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 81 ilinden, dünyanın 122 farklı ülkesinden toplamda 17.373 takım, 50.000 öğrenci başvuruda bulunmuş, 2.000 finalist takım 10.000 yarışmacı ile finalist olmaya hak kazanmıştı.

Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest 2020’de 21 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçtiğimiz yıldan farklı olarak; Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması yer alacak.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılmasını hedefleyen, bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor olacak. #milliteknolojihamlesi heyecanı ile yolumuza devam ettiğimiz TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışma hakkını elde etmek için adayların son başvuru tarihi 28 Şubat 2020.

Gösteriler, etkinlikler, atölye çalışmaları ve eğlence Teknofest 2020 Gaziantep’te devam edecek…

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hack Zeugma, Dünya Drone Şampiyonası, THY Seyahat Hackatonu, havacılık gösterileri, seminerler, sergiler, rüzgar tüneli ve Planetaryum, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler ziyaretçilere sunulacak.

Katılımcı firmaların standlarının yer alacağı fuar alanı da etkinlik süresince ziyaretlere açık olacak.

Teknofest 2020 teknoloji yarışmaları destekçilerinden AFAD, ASELSAN, BAYKAR, Bilişim Vadisi, CBDDO, HAVELSAN, T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ROKETSAN, SANKO, STM, TARNET, TEI, THY, TURKSAT, TUSAŞ, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE ile birlikte festivale BMC, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TAI, Türk Patent, Türkiye Uzay Ajansı, Turkcell, TÜBA, Türk Hava Kurum, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, T.C. Savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C İçişleri Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Milli Savunma Bakanlığı, T.C Sağlık Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Teknofest 2020’nin medya paydaşları ise sırasıyla AA, Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber, TRT ve Türk Medya.