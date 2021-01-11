İstenmeyen mesajlar nasıl engellenir? E-devlet istenmeyen SMS mesaj engelleme

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:47 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 15:47

İstenmeyen mesajlar nasıl engellenir? sorusunun yanıtı uzun zamandır araştırılan konulara arasında yer alıyor. Telefonunuza gönderilen spam mesajlar, reklamlar ve dolandırıcıların gönderdiği mesajları engellemek için E-devlet istenmeyen SMS mesaj engelleme sayfası ve Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemini (İYS) sayfası hizmete açıldı. E-devlet istenmeyen SMS mesaj engelleme sayfası haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

İSTENMEYEN MESAJLAR NASIL ENGELLENİR?

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi sayesinde vatandaşlar, verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek. İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesi veya E-Devlet istenmeyen mesajları engelleme servisi üzerinden onayları kontrol edip engelleme hakkını kullanabilecek.

İstenmeyen mesajları engellemek için Ticari elektronik ileti izinlerinizi artık tek noktadan kolayca yönetebilir, dilediğiniz hizmet sağlayıcı ve marka için onay verebilir, ileti almak istemediğinizde ret hakkınızı kullanabilirsiniz.

Sistem ile onaysız iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen SMS mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

İstenmeyen SMS mesajlar nasıl iptal edilir?

SMS ve arama iptali için e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz.

Onay ve Ret Bildirimi

Müşterilerinizin onay ve ret bildirimlerini farklı kanallardan kolayca toplayabilir, işletmenize ait markalarınız için bu izinleri ayrı ayrı yönetebiliriniz.

İzin Yönetimi

İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olup mevcut izinlerinizi bir defa ekledikten sonra iletişim onaylarına ilişkin tüm süreci hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilirsiniz.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) nasıl kullanılır?

İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada öncelikle "Vatandaş Girişi" kısmına tıklamanız gerekiyor.

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SMS İPTALİ İÇİN TIKLAYINIZ



Daha sonra açılan sayfada telefon numaranızı ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Buraya numaranızı ve gelen doğrulama kodunu girmelisiniz.

Bir sonraki sayfada ise "Aydınlatma Metni" yer alıyor. Bunu okuduktan sonra, "Okudum, anladım" kutusunu işaretlemelisiniz.

Daha sonra, size elektronik ileti gönderme iznine sahip firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyip kaydedebilirsiniz.

e-Devlet SMS iptali nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Yapmanız gereken sisteme girip "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi"ni aratmak.

E-DEVLET SMS İPTALİ İÇİN TIKLAYINIZ



Daha sonra "Yeni İletişim Adresi Ekle" kısmından telefon numaranızı veya e-Posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Burada da Aydınlatma Metnini okuyup onaylamanız gerekiyor.

e-Devlet üzerinden tek tek onaylarınızı inceleyip düzenleyebilirsiniz.

150 bin adedin üstünde ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcıların sisteme verilerini yüklemesi için farklı süreler belirlendi.

Belirlenen sürelerde vatandaşın ret hakkını kullanmaması halinde, sisteme aktarılan veriler onaylı sayılacak.

Vatandaşlar istedikleri zaman ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecek.