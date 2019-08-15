Uzayda DJ’lik yaptı, tarihe geçti! İşte o anlar...

İtalyan astronot Luca Parmitano, uzayda DJ’lik yapan ilk insan oldu
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan İtalyan astronot Luca Parmitano, uzayda DJ’lik yapan ilk insan olarak tarihe geçti.
- TM Dijital Haber Merkezi
İtalyan astronot Luca Parmitano, uzayda DJ’lik yapan ilk insan olarak tarihe geçti.
BigCityBeats ve Avrupa Uzay Ajansı ortaklığında 13 Ağustos’ta gerçekleşen bir organizasyon ile World Club Dome (WCD) serisini Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan Parmitano, uzayda yapılan ilk DJ performansına imza attı
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13 Ağustos’ta gerçekleşen etkinliği “eşişiz bir iş birliği” olarak nitelendiren BigCityBeats şirketinin kurucusu Bernd Breiter, “İnanıyorum ki uzay araştırmalarındaki inanılmaz macerayı, iyi hissetme duygusunu ve heyecanı bir arada deneyimliyor olacağız. Uzayda sınır yok.” ifadelerini kullanmıştı.
İtalyan astronot Parmitano, uzay misyonu için 20 Temmuz’da Dünya’dan ayrıldı. Parmitano’nun çalma listesinde The Prodigy'den “Out Of Space”, Jamiroquai'dan “Space Cowboy” ya da David Bowie'den “Space Oddity” eserleri olduğu bildirildi.
13 Ağustos’ta İbiza’da dört günlük “WCD Cruise Edition” adlı kruz turunda yer alan binlerce kişi, uzaydaki performansı canlı izleme ayrıcalığını yaşadı.
İşte o anlar:
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