İtalyan astronot Villadei: Alper Gezeravcı ile çalışmak olağanüstü deneyimdi

Villadei için İtalya Hava Kuvvetleri Komutanlığının Roma'daki karargahında "hoş geldin" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan İtalyan Uzay Ajansı Başkanı Teodoro Valente, İtalya'nın Villadei aracılığıyla bu misyonda tarımdan, sinir hastalıklarına kadar geniş yelpazede 7 deney yaptığını ve bunların İtalya'ya faydalar sağlayacağını söyledi.

Albay Villadei, etkinliğin ardından Axiom-3 görevinden, ekipte beraber deneyler de yaptıkları ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile çalışmalarına ve uzaya dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Axiom-3 misyonunun en önemli özelliğinin ne olduğu sorusu yöneltilen Villadei, "Axiom-3 Voluntas önemli misyon çünkü devlet, asker, akademi ve sanayi dünyası arasındaki işbirliğini öngören yeni bir modelin ne kadar iyi çalışabileceğini gösterdi." dedi.

Villadei, "Biz öncüyüz. Bu işbirliğinin, bu ekibin harika sonuçlar elde edebileceğini kanıtladık. Bunu elbette uzaya deneyler ve yenilikçi teknolojiler getirerek yaptık." diye konuştu.

İşin uzay ekonomisi boyutuna da dikkati çeken Villadei, "Gelecekte uzay ekonomisinin bu yeni boyutu, bu tür işbirlikleri açısından özellikle gençler için daha fazla fırsat sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE UZAY AJANSININ DENEYLERİNE BEN DE KATILDIM"

İtalyan astronot Villadei, Axiom-3 misyonunda Türkiye'den de ilk kez bir astronotun yer aldığının hatırlatılması üzerine, "Her şeyden önce meslektaşım ve dostum Albay Alper Gezeravcı ile çalışmak insani açıdan olağanüstü, profesyonel açıdan da olağanüstü bir deneyimdi." şeklinde konuştu.

Villadei, Gezeravcı ile deneyler de yaptıklarını ifade ederek, "Türkiye Uzay Ajansının bazı deneylerine ben de katıldım. Alper de bizim Hava Kuvvetlerinin bazı deneylerinde işbirliği yaptı. Bu da uzayın, uluslararası işbirlikleri için halen temel bağlam olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu işbirliğinin, ilk Türk astronotun büyük profesyonelliğiyle zenginleştiğini söylemem gerekiyor." dedi.

"UZAYDA, EN BASİT ŞEYLER ZORLAŞIYOR, EN ZOR ŞEYLER İSE BASİTLEŞİYOR"

Uzayda kendisine zor ya da kolay gelen şeyler sorulan Villadei, "Uzayda, en basit şeyler zorlaşıyor, en zor şeyler ise basitleşiyor. Özellikle en zor şeyler, kesinlikle deneylerdir. Uzayda deney yapmak karmaşık bir iş ama mühendislerin desteği ve kurumlar arası işbirliği, bunları yapmayı kolaylaştırıyor." dedi.

Villadei, Uluslararası Uzay İstasyonundaki saatlerin nasıl değiştiğinden günlük yaşama, duş almaktan yemek yemeye kadar pek çok şeyin daha zorlaştığına işaret ederek, "Bunlar eğitimlerde hazırlanılması en zor şeylerdir ve Uluslararası Uzay İstasyonuna vardığınızda öğrenilir." yorumunu yaptı.

İmkan olursa uzaya yeniden dönmeyi isteyip istemeyeceği sorulan Villadei, "Amaç aslında tekrar böyle uçuşa dönmek değil ancak her zaman Hava Kuvvetlerinin stratejisini, sektörün ulusal stratejisini desteklemeye hazır olmaktır." yanıtını verdi.

İTALYA HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI, AXİOM-3'ÜN BAŞARISINI TÜRKİYE VE İSVEÇ'LE PAYLAŞMAKTAN MEMNUN

Etkinliğe katılan İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Luca Goretti de bunun önemli bir uçuş olduğunu belirterek, "Beni sevindiren şey, Axiom-3 uçuşunun olumlu sonucu sadece İtalya tarafından değil, diğer Avrupa ülkeleri tarafından da elde edildi. Özellikle bunu İsveç'le, Türkiye'yle beraber yaptık ki bu ülkeler sadece uzayda değil, havacılık sektöründe de mükemmel işbirliğimiz olan, her zaman dost ülkeler ve bu son derece memnuniyet verici." diye konuştu.

Goretti, Axiom-3'te Avrupa ülkelerinin uzaya yönelik gösterdiği bu ortak faaliyetin önemine işaret ederek, "Bu, Avrupa bileşeninin tamamı açısından bu alandaki gücü ve bu büyük faaliyeti sürdürmek ve sonuçlar elde etmek için Avrupa'da güçlü işbirliği arzusu olduğu anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

İLK İTALYAN ASTRONOTTAN GEZERAVCI'YA TEBRİK

Uzaya 1992'de çıkan ilk İtalyan astronot olan ve halihazırda uzayda tarıma yönelik çalışmalar yapan Franco Malerba da Albay Villadei için yapılan karşılama töreninin ardından AA muhabirine şunları söyledi:

"Artık uzayın, içinde gezindiğimiz ve sunduğu yeni fırsatlardan yararlanmayı öğrendiğimiz yeni bir deniz olduğunu keşfettik. Dünya üzerinde nasıl hareket edileceğine dair daha kesin göstergelere sahip olmak için uzaya navigasyon sistemi yerleştirdik. Dünyanın sorunlarını daha iyi anlayabilmek için yer gözlem sistemleri kurduk. Aklıma depremler geliyor örneğin. Ne yazık ki depremler konusunda Anadolu pek çok kez başrolü çekiyor. Dolayısıyla uzaydaki bu sistemler, dünyada yapamadığımız şeyleri yapmamıza yardımcı oluyor."

Villadei ile aynı ekipte ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da olduğunu hatırlatan Malerba, "Tabii ki büyük uzay kaşifleri topluluğunun bir parçası olan bu yeni astronota tebriklerimi ve dostluğumu gönderiyorum. Uzay uçuşu heyecanını, kendi toplumuna aktarabilmesi için en iyi dileklerimi iletiyorum." dedi.