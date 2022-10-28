İTO, sektörü yerli otomobile hazırlıyor

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2021 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı hibe desteğini kazanan proje, İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi ile İstanbul Ticaret Üniversitesi ortaklığında ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iştirakiyle yapılıyor.

Proje kapsamında Tuzla OSB'de İTO Yetkinlik Merkezi kuruldu. Merkezde, OSB'de faaliyet gösteren fabrikalara, işletmelere, İTO üyelerine ve meslek liselerine simülasyon tabanlı yenilikçi üretim teknolojileri eğitimleri verilmeye başlandı.

CNC Torna Operatör Eğitimi ile Elektrikli Araç Bakım Eğitimi'nde ilk grup eğitimler başladı. Eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki şekilde planlandı. Program kapsamında belirlenen gruplara CNC Torna ve Freze Eğitimleri, CAD/CAM Eğitimi ve Elektrikli Araç Bakım Eğitimleri veriliyor. Başvurular www.itoyetmer.com.tr adresinden alınıyor.

Projeyle teknoloji kaynaklı dönüşümün beraberinde getirdiği iş gücü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Proje için seçilen hedef kitleye, farklı gruplar halinde toplam 18 ay boyunca simülasyon uygulamasına yönelik eğitimler verilecek.

- "BU ALANDAKİ PERSONEL İHTİYACINI KARŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO Yetkinlik Merkezi Projesi sayesinde elektrikli araç tamir ve bakımı ile CNC operatörü mesleklerinde ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünü yetiştirmeyi ve işletmelerin bu kapsamdaki personel ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini bildirdi.

Avdagiç, "İşletmelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirirken, aynı zamanda ülkemizin istihdam hedeflerine de en güçlü desteği vermeyi amaçlıyoruz. Özellikle konvansiyonel araçların yerini alacak elektrikli araçlara yönelik nitelikli eleman yetiştiren merkez sayısı son derece az. Devletimizin desteği ile bu konuda adım atmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.