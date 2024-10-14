İTÜ'nün ''İstikbal'' isimli hibrit motorlu roketi başarıyla fırlatıldı

İTÜ bünyesinde, Uçak ve Uzay Bilimleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan koordinatörlüğünde 2 yıl önce başlatılan çalışma kapsamında Pars Roket Takımı, yerli ve milli hibrit motorlu roket tasarladı.

Takımın geliştirdiği rokete "İstikbal" adı verildi. Aksaray'daki Hisar Atış Alanı'nda 15 Eylül'de fırlatılan roket, testi başarıyla geçti.

AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Aslan, 2012'de öğrencilerle birlikte kurdukları Pars Roket Takımı'nda sadece uzay mühendisliği bölümünden değil, elektrik, elektronik, makine, kimya gibi farklı alanlardaki öğrencileri bir araya getirdiklerini söyledi.

Grubun amacının uzaya erişim sistemleri geliştirmek olduğunu aktaran Aslan, "Hibrit roket teknolojisi çığır açıcı, kolaylaştırıcı, biraz daha güvenli bir teknoloji. Çünkü sık sık ateşleme, test yapmamız gerekiyor. Bugüne kadar Pars Roket Takımı olarak proje kapsamında ikisi de Aksaray'da olmak üzere 2 farklı hibrit motorlu roket uçuşu gerçekleştirdik. Türkiye'deki ilk hibrit uçuşu Pars Roket Takımı gerçekleştirdi." değerlendirmesini yaptı.

- "YÜKSEK İRTİFALARA KENDİ MOTORLARIMIZLA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"



İTÜ Pars Roket Takımı Kaptanı Sudenaz Sofuoğlu ise 15 Eylül'de Aksaray'da gerçekleştirdikleri deneme atışıyla Türkiye'de hibrit roket motoru uçuran "tek öğrenci takımı" olduklarını söyledi.

Sofuoğlu, "Bu motorumuz yaklaşık 9 bin feete ulaşacak şekilde tasarlandı. Aynı zamanda da ileriki hedeflerimiz, 30 bin feete gidebilen bir motor tasarlayarak roketin ve motorun tüm süreçlerini bizzat atölyemizde gerçekleştirmek. Bu sayede yüksek irtifalara kendi motorlarımızla ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çalışmanın tamamının İTÜ'de bulunan öğrenciler tarafından yapıldığının altını çizen Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de diğer roket takımlarından farklı olarak roketimizin motorunu biz yapıyoruz. Önce motor tasarımı yapıyoruz. Sonrasında motorumuz üzerinde yeni AR-GE'lere devam ediyoruz. Oluşturduğumuz motor tasarımı sürecinde üniversitemizin bünyesinde arkadaşlarımızla birlikte bunların hesaplamalarını, analizlerini, çizimlerini ve simülasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Sonrasında üretime gönderiyoruz, yapabileceğimiz üretimleri burada kendimiz yapıyoruz. Ardından test alanımızda ateşleme testleri yapıyoruz. Bu ateşleme testlerini birebir roketin içindeki gibi gerçekleştiriyoruz. Ardından buradan gerekli verileri alıp farklı programlara aktarıyoruz. Ardından motoru simüle ederek ne kadar irtifaya çıkacağını hesaplıyoruz."

Yaklaşık 15 kişilik bir ekip olduklarını dile getiren Sofuoğlu, Roketsan ve birçok özel firmanın kendilerine destek verdiğini kaydetti.

Sofuoğlu, "İstikbal" ismini özel olarak seçtiklerini anlatarak, "İstikbal göklerdedir. Biz de dedik, o zaman kendi yerli hibrit motorumuzu İstikbal ile göklere çıkartalım." ifadelerini kullandı.