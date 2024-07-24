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Bilim-Teknoloji

James Webb Teleskobu, 12 ışık yılı uzaktaki öte gezegeni görüntüledi

NASA'nın yenilikçi James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile Dünya'dan yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıkta 'Süper Jüpiter' diye nitelendirilen öte gezegenin fotoğrafının çekildiği açıklandı.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 20:39 - Güncelleme:
James Webb Teleskobu, 12 ışık yılı uzaktaki öte gezegeni görüntüledi
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Araştırmacılar, kütlesi Jüpiter'den birkaç kat fazla olan "Epsilon Indi Ab" adlı öte gezegenin, "bu zamana kadar doğrudan fotoğrafı çekilen en soğuk öte gezegenlerden biri" olduğunu kaydetti.

JÜPİTER'DEN ÇOK BÜYÜK

Araştırmanın yazarlarından Elisabeth Matthews, Güneş'e benzeyen "Epsilon Indi A" adlı K tipi yıldızın yörüngesindeki öte gezegenin, gezegenlerden en çok Jüpiter'e benzediğini fakat Jüpiter'den daha büyük olduğunu belirtti.

TESPİT EDİLMELERİ ÇOK ZOR

Matthews, sıcaklığı tahminen 2 santigrat derece olan, "Süper Jüpiter" diye nitelendirilen Epsilon Indi Ab gibi soğuk gezegenlerin daha zor tespit edildiğine vurgu yaptı.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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