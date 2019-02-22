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Japon uzay aracı 300 milyon kilometre ötedeki asteroide indi

Japonya Uzay Ajansı’nın Ryugu asteroidinden örnek alarak Dünya’ya getirmesi amacıyla Aralık 2014’te uzaya gönderdiği Hayabusa 2 uzay aracı bu gece asteroidin yüzeyine başarıyla indi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Japonya Uzay Ajansı’nın (JAXA) Ryugu asteroidinden örnek alarak Dünya’ya getirmesi amacıyla 2014 yılında uzaya gönderdiği, 4 yıl süren ve yaklaşık 300 milyon kilometre yol kat eden Hayabusa 2 uzay aracı bu gece (22 Şubat) asteroidin yüzeyine bir iniş manevrası geçekleştirdi.
 
Hayabusa 2 uzay aracı bu inişin ardından asteroidin yüzeyinden toprak örneği alıp Dünya’ya getirmeyi deneyecek.
 
Hayabusa 2, atom numarası 73 olan süper dayanıklı tantal metalinden yapılma 5 gram ağırlığındaki bir mermi ateşleyerek asteroidin yüzeyinden toz kaldırıp, bu toz bulutunun içinden de asteroit toprağından örnek almaya çalışacak. Hayabusa-2, bu görevi başarıyla tamamlarsa insanlığın ilk uzay topunu kullanan araç olacak.
 
Hayabusa-2'nin 2020 yılı içerisinde toz örneğini Dünya’ya getirmesi bekleniyor.

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