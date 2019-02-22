Japon uzay aracı 300 milyon kilometre ötedeki asteroide indi

Japonya Uzay Ajansı’nın (JAXA) Ryugu asteroidinden örnek alarak Dünya’ya getirmesi amacıyla 2014 yılında uzaya gönderdiği, 4 yıl süren ve yaklaşık 300 milyon kilometre yol kat eden Hayabusa 2 uzay aracı bu gece (22 Şubat) asteroidin yüzeyine bir iniş manevrası geçekleştirdi.

Hayabusa 2 uzay aracı bu inişin ardından asteroidin yüzeyinden toprak örneği alıp Dünya’ya getirmeyi deneyecek.

Hayabusa 2, atom numarası 73 olan süper dayanıklı tantal metalinden yapılma 5 gram ağırlığındaki bir mermi ateşleyerek asteroidin yüzeyinden toz kaldırıp, bu toz bulutunun içinden de asteroit toprağından örnek almaya çalışacak. Hayabusa-2, bu görevi başarıyla tamamlarsa insanlığın ilk uzay topunu kullanan araç olacak.

Hayabusa-2'nin 2020 yılı içerisinde toz örneğini Dünya’ya getirmesi bekleniyor.